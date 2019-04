Frühlingskonzert des Liederkranzes

Markelsheim.Das Frühlingskonzert des Gesangvereins Liederkranz Markelsheim findet am Samstag, 4. Mai, in der Turn- und Festhalle statt. Programm und Akteure sind wie die Lieder an diesem Abend bunt gemischt. Mitgestalten werden diesen Abend der Gesangverein Elpersheim unter der Leitung von Theodor Spannagel, die Thierbachsänger Gaukönigshofen unter der Leitung von Oliver Hummel sowie der Projektchor „Sunday Voices“, der ebenso wie das Gastgeber-Ensemble von Peter Ruppert dirigiert wird. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt zu dem Frühlingskonzert ist frei. Bild: Thomas Weller

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019