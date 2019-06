„Führen heißt, für Mitarbeiter da sein“

Bad Mergentheim.„Hierarchie und Gesundheit – exzellente Führungskräfte kennen die Zusammenhänge“, ist das Thema eines Vortrags in der Reihe „events“ des ZfP Tauberfranken am Dienstag, 27. Juni, um 17.30 Uhr im Mittelstandszentrum.

Referent ist Dr. Dr. h.c. Wunibald Müller, Diplom-Theologe und Psychologischer Psychotherapeut aus Würzburg. Von 1991 bis 2016 war er Leiter des Recollectio-Hauses der Abtei Münsterschwarzach.

Motivation, Führung, Leistungsfähigkeit, Erfolg brauche eine gesunde Basis, heißt es in der Ankündigung des Vortrags. „Exzellente Führungskräfte wissen, was ihre Mitarbeiter brauchen, um gesund und zufrieden zu sein“, ist Müller überzeugt. Echte Hierarchie zeige sich darin, dass eine Führungskraft da sei, um die Mitarbeiter zu sehen, für sie da zu sein sowie für sie zu sorgen, und nicht in erster Linie, um selbst gesehen zu werden. Um dies leisten zu können, müssten Führungskräfte wissen, was ihre Mitarbeiter bräuchten, was sie gesund erhält und zufrieden sein lässt. Dies soll in Müllers Vortrag aus einer psychologischen und spirituellen Sicht beleuchtet werden. Der Referent machte den Zuhörern bewusst, worauf es ankomme, wenn man den riskanten Dynamiken innerhalb hierarchischer Beziehungen erfolgreich begegnen möchte. Diese Zusammenhänge als Führungskraft „im Hinterkopf zu haben“ mache stark und erfolgreich.

Im Anschluss an den Vortrag daran besteht die Möglichkeit für vertiefende Fragen und Diskussionen sowie zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Der Event ist insbesondere auch auf Geschäftsführer und Personalverantwortliche mittelständischer Unternehmen und „Hidden Champions“ ausgerichtet.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit „Beckhäuser Personal & Lösungen Würzburg“ und der „Barmer“ im Mittelstandszentrum Tauberfranken im Erdgeschoss, Raum „Franken“, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019