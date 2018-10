Führung am Abend durch das Schloss

Bad Mergentheim.Zu Jahresbeginn hatte Christine Wahl aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik im Deutschordensmuseum zu einer abendlichen Führung für Familien durch das Schloss eingeladen. Die Führung kam so gut an, dass nun eine Neuauflage angeboten wird. Am Freitag, 26. Oktober, 19.30 Uhr, heißt es im Rahmen der Reihe „Junges Museum“ daher wieder „Mit der Taschenlampe durch das Schloss. Eine abendliche Führung für die ganze Familie“.

Christine Wahl lädt am Vorabend der Herbstferien die gesamte Familie zum Gang auf den Spuren von Zacharias, dem Löwen, durch das dunkle Museum ein. Wer hat Lust, mitzukommen? Die Führung basiert auf dem Museums-Such-und-Mitmachbuch für Kinder, das der Arbeitskreis Museumspädagogik vor einiger Zeit entwickelt und umgesetzt hat. Am Fuße der Berwarttreppe ist ein Löwenkopf zu sehen. Er schüttelt den Stein ab und erwacht zum Leben: Als Löwe Zacharias streift er durchs Schloss. Aber in den letzten Jahrhunderten hat sich einiges verändert!

An den verschiedenen Stationen, die Zacharias bei seinem Rundgang einlegt, muss er Aufgaben lösen. Ein abendliches Vergnügen für die ganze Familie.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018