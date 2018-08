Bad Mergentheim.Das Deutschordensmuseum Bad Mergentheim bietet am Sonntag, 26. August, um 14.30 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „Wie es euch gefällt. Cartoons von Gerhard Glück“ mit Jürgen Schwinning-Sturm an. Gerhard Glück, geboren 1944, aufgewachsen in Frankfurt am Main, studierte Grafik und Kunsterziehung in Kassel, wo er auch lebt. Unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, im NZZ-Folio, der Zeitschrift der Neuen Zürcher Zeitung, im Satiremagazin Eulenspiegel, im „manager magazin“, in der Wochenzeitung „Die Zeit“ und in „Die Presse“ wurden und werden seine Cartoons sowie seine Titel- und Textillustrationen veröffentlicht. Zahlreiche Bücher erschienen mit seinen Arbeiten.

Seine Zeichnungen wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem zweimal mit dem Deutschen Karikaturenpreis und 2017 mit dem Göttinger Elch für das Lebenswerk. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Komischen Kunst.

Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland widmen sich seinen Werken. Die Bad Mergentheimer Ausstellung ist noch bis Sonntag, 16. September zu sehen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018