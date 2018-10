Führung durch die Sonderausstellung

2011 fotografierte Steve McCurry den Inle Lake in Burma. © Steve McCurry

Bad Mergentheim.Rund 85 „Ikonen“ des renommierten amerikanischen Fotografen Steve McCurry (geboren 1950) sind bis 13. Januar im Deutschordensmuseum in der Ausstellung „Die Welt im Fokus. Fotografien von Steve McCurry“ zu sehen. An Allerheiligen (1. November) stellt der Kunsthistoriker Jürgen Schwinning-Sturm den Fotografen und dessen Werk ab 14.30 Uhr in einer öffentlichen Führung vor. Zu sehen sind bewegende und bemerkenswerte Aufnahmen eines mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrten Weltreisenden. Die Bilder erzählen von Krieg und Katastrophen, von Schönheit und Poesie. Besonders aussagekräftig sind seine Porträts, aber auch wilde Landschaften mit Motiven aus aller Welt sind Teil der Ausstellung. pm

