Führungsfigur Wolfgang Grade gebührend verabschiedet

So berichtete Kassenwart Thomas Hügen von einer gesunden finanziellen Gesamtsituation. Anja Leutelt gab das Amt des stellvertretenden Kassenwartes frei.

Auch der Abteilungsleiter kündigte seinen Rücktritt an und berichtete zudem vom Plan eines künftigen neuen Systems für den aufkommenden Anfängerkurs (Beginn: 1. März, Hauptschulturnhalle), in dem Neueinstiege jederzeit möglich sein werden und für den mehrere offizielle Starttermine im Jahr festgelegt werden sollen.

Leistungssport verstärken

Des Weiteren bestätigte er das Stattfinden geplanter Veranstaltungen und lobte die gesamte Karateabteilung, besonders Edgar Geschwendt für das Training der Jukuren („Erfahrene“).

Cheftrainer Marco Ennemoser schloss sich dem mit seiner eigenen Würdigung des Abteilungsleiters an und berichtete zudem von vorgesehenen systematischen Trainingsstrukturen und einer Verstärkung des Leistungssportes.

Wie Prüferin Gabriela Schwarz berichtete, wurden im vergangenem Jahr weiterhin zahlreiche Prüfungen abgelegt, wobei eine erhöhte Stabilität in den kleineren Prüfungsgruppen festgestellt wurde.

Platzierungen auf der Landesmeisterschaft, der Deutschen Meisterschaft und der Deutschen Hochschulmeisterschaft hob Sportwartin Gabriela Schwarz in ihrem Bericht positiv hervor und lobte die Kinder-Vereinsmeisterschaften und die sich etablierende Wettkampfgruppe, welche 2017 bereits erfolgreich an unterschiedlichen Turnieren teilgenommen hat. Besonders die hervorragenden Leistungen von Adrian Dumke wurden gewürdigt, indem er als „Sportler des Jahres“ vorgeschlagen wurde.

Auch Jugendwartin Sandra Lanig bedankte sich bei den Trainern und Helfern, die für die Kinder-Vereinsmeisterschaft verantwortlich waren und wies auf steigende Anfragen für den Bambini-Kurs hin, der sich speziell an die jüngsten Karatekas von drei bis sechs Jahren richtet. Aus persönlichen Gründen wird sie nicht erneut für das Amt des Jugendwartes antreten.

Stellvertretend für den Freizeitausschuss informierte Bianca Roos die Abteilung über die Veranstaltungssituation und rief die Vereinsmitglieder im kommenden Jahr zur aktiveren Unterstützung und Umsetzung der organisierten Veranstaltungen auf.

Neuwahlen

Es folgten die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen, bei denen sich dieses Jahr sichtbare Veränderungen im Abteilungsvorstand vollzogen. Wolfgang Grade gab seinen Rücktritt vom Amt bekannt und André Renje wurde als neuer Abteilungsleiter gewählt, sein Amt des Pressewartes ging an Linda Nguyen. Volker Muck löste Anja Leutelt als stellvertretender Kassenwart ab und Gerd Kasch wurde als weiterer Kassenprüfer eingesetzt.

Dimitrius Zeiler wurde zum Jugendwart ernannt und Sara Wunner wurde in den Freizeitausschuss gewählt. Die übrigen Posten blieben gleich besetzt.

In der anschließenden allgemeinen Aussprache wurde Wolfgang Grade für 26 Jahre Dienst von Bernd Hellstern gelobt und gewürdigt, unter anderem überreichte er dem ehemaligen Abteilungsleiter symbolisch ein von ihm selbst gefertigtes Samuraischwert, mit dem er „das Ende einer Ära“ ehrte.

Beginn und Ende mit Respekt

Anknüpfend erinnerte der neue Abteilungsleiter André Renje den Verein an die Regeln des Dojo-Kuns mit den Worten: „Karate beginnt und endet mit Respekt“ und ermutigte abschließend alle Mitglieder, den Verein in Zukunft aktiv mitzugestalten.

Folglich sind für das künftige Jahr vielversprechende Neuerungen und Veränderungen zu erwarten.

Wer sich dem Verein anschließen und selbst Teil der Karategemeinschaft werden möchte, deren Sport nicht nur der körperlichen Fitness dient, sondern auch Traditionen und Werte wie Respekt und Fairness vermittelt, kann am Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr in der Hauptschulhalle in Bad Mergentheim am neuen Anfängerkurs teilnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018