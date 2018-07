Fünf Chöre und begeisterte Zuhörer

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein ökumenisches Chorkonzert unter dem Titel „Laudate Dominum“ – „Lobet den Herrn“ – fand vor kurzem in der Schlosskirche statt. Gleich fünf Chöre aus der evangelischen und der katholischen Gemeinde Bad Mergentheim waren daran beteiligt: Der Chor der Schlosskirche unter der Leitung von Kantor Lucas Ziegler, der Münsterchor und der Jugendchor St. Johannes unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Müller, die Kinder- und Jugendkantorei an der Schlosskirche unter der Leitung von Daniela Borst und der Gospelchor „Gospeltime“ der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Michael Schlor. Die Begrüßung und ein Segensgebet übernahm Pfarrer Karl-Gottfried Kraft.

In einem abwechslungsreichen Konzert erklangen Motetten, Chorsätze und Gospels aus alter und neuer Zeit, so zum Beispiel von Georg Friedrich Händel „Dir will ich singen ewiglich“, von Hugo Distler „Lobe den Herren“ oder von John Rutter „I will sing for the spirit“. Auch die Gemeinde war an einigen Liedern beteiligt (unter anderem bei „Bleib bei uns, Herr“ zum Schluss des Konzerts).

Es wurden Chorsätze dargeboten, bei denen alle fünf Chöre und die Besucher gemeinsam sangen, was die Schlosskirche mit vollem Klang erfüllte.