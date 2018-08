Anzeige

Bad Mergentheim.Ein voller Erfolg war die Jubiläumsveranstaltung „Fünf Jahre Literatur-Kino“, bei der nicht nur eine Literaturverfilmung gezeigt wurde, sondern auch der Autor Jan Seghers anwesend war, auf dessen Roman der Film fußte. Jan Seghers präsentierte vor der Filmvorführung seinen neuen Krimi. In der Pause signierte er Bücher und beantwortete zahlreiche Fragen. Das Bild zeigt (von links) Rosemarie Lux, Rainer Moritz, Sven Döding und Jan Seghers. Die Reihe Literatur-Kino wird in gewohnter Weise am ersten Dienstag im Monat fortgesetzt werden. Bild: Moritz und Lux