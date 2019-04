Für die gute Sache auf die Socken gemacht

Bad Mergentheim.Mit einer Spende von insgesamt 825 Euro bedachte Christine Lehr aus Igersheim die Ökumenische Nachbarschaftshilfe Bad Mergentheim. Seit September 2018 strickte sie rund 100 Paar Strümpfe, die über die Gärtnerei Dittmann in Igersheim zum Verkauf angeboten wurden. Die Nachbarschaftshilfe ist froh, glücklich und auch stolz, dass Lehr als Nachbarschaftshelferin bereits seit mehr als 15 Jahren Klienten in der Häuslichkeit betreut und versorgt und nun auch noch mit diesem sehr großen Engagement einen Beitrag dazu leistet, dass die Einrichtung in ihrer Arbeit unterstützt wird.

