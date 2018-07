Für Fans aus ganz Europa

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit rund 20 klassischen Alfa Romeo der 60er bis 70er Jahre ging das Bad Mergentheimer „Götzelmann Racing Team“ auf dem legendären Nürburgring an den Start.

Die sonst eher kühle und nasse Eifel zeigte sich von ihrer besten Seite, so waren bei den GLP-Läufen weder auf dem GP-Kurs noch auf der Nordschleife Ausrutscher oder Schäden zu beklagen. Das für Besucher offene Teamzelt war Treffpunkt für Alfisti aus ganz Europa und es wurden viele „Benzingespräche“ geführt. Eine Wiederholung ist für 2019 geplant, so das Team Götzelmann in seiner Pressemitteilung. pm