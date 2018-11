Für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit

Es war eine würdige Feier in Neunkirchen, und der denkwürdige 9. November war ein passendes Datum. Zum Thema „100 Jahre SPD-Ortsverein“ gab es viel zu sagen – von Mitgliedern und Gästen.

Neunkirchen. Die Genossen luden ein – und viele Gäste kamen zur Jubiläumsfeier des SPD-Ortsvereins Bad Mergentheim. Und die war Gelegenheit zum Rückblick, aber auch zum Ausblick. Die sozialdemokratischen Grundziele Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit haben nach wie vor Gültigkeit, und das wurde in den zahlreichen Beiträgen mehr als deutlich.

Für den Ortsverein begrüßte Rolf Seiter Mitglieder und Gäste – darunter politische Prominenz aus der Stadt und dem Kreis. Neben lokalen Gemeinderäten waren auch die SPD-Kreisräte und der SPD-Kreisvorsitzende Joachim Thees der Einladung gefolgt, ebenso wie Oberbürgermeister Udo Glatthaar, der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius, die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel sowie eine Spitzenpolitikerin erwiesen dem Ortsverein ihre Referenz: Die SPD-Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt, hielt den Festvortrag.

Doch nicht nur Reden gab es, auch Ehrungen verdienter Mitglieder standen auf dem Programm. Für die musikalisch-tänzerische Unterhaltung sorgten die Taubertal-Dancers. „Reden machen nicht satt“, wissen auch die Genossen und servierten Schmackhaftes.

„Dank SPD viel erreicht“

„Nicht nur unser Ortsverein, auch die deutsche Republik feiert ihren 100. Geburtstag. Dazu kommt das Frauenwahlrecht und die erste freiheitlich-demokratische Verfassung“, betonte Seiter. Sozialdemokraten hätten an all diesen Entwicklungen großen Anteil, „und wir haben zusammen mit den Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Kräften in dieser Zeit viel für die Menschen in unserem Land geleistet.“ Trotz aller – auch berechtigten – Kritik bleibe es weiterhin unstrittig, dass „die SPD die zentrale Kraft im Kampf gegen ungleiche Chancen ist. Das Land braucht uns mehr denn je zuvor – in der Stadt, im Kreis, im Land, im Bund und auch in Europa“, sagte Seiter. Des Festabend könne und solle dazu beitragen, „uns auf unsere Positionen zu besinnen und uns Mut zu machen für die Aufgaben, die noch vor uns liegen“.

Ins Herz der Mitglieder

Sie wurde mit Spannung erwartet – und MdEP Evelyne Gebhardt traf mit ihrer Rede ins Herz der SPD-Mitglieder. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist der Region eng verbunden, häufig in Bad Mergentheim zu Gast und zudem vertraut mit den Problemen des ländlichen Raumes.

„100 Jahre Eintreten für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sei nicht immer leicht gewesen. „Doch für diese Ziele setze sich Sozialdemokraten seit weit mehr als 100 Jahren ein. „Nach dem Elend und den Millionen Toten des Ersten Weltkrieges, nach Dörfern und Städten, ja ganzen Landschaften, die einer Wüste glichen, da „haben sich die Sozialdemokraten gesagt, dass das nie wieder geschehen darf“.

Gemeinsam machte man sich auf den Weg, eine neue, demokratische Gesellschaft aufzubauen. Und dieser selbst gestellte Auftrag gelte nach wie vor, wie auch Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 9. November deutlich gemacht habe. Das Projekt scheiterte zunächst an wirtschaftlichen Verwerfungen, und dann kam die „unsägliche Nazi-Zeit mit Krieg und Holocaust“. Der Auftrag aber blieb, und erneut packten die Sozialdemokraten mit an. Wenn heute Wohlstand, Gerechtigkeit und Solidarität weiter vorangeschritten seien als je zuvor, so bleibe die Bedrohung durch bestimmte „Bewegungen, die genau das, was erreicht wurde, wieder zerstören wollen“. Auch deshalb sei der europäische Gedanke, die Europäische Union, so wichtig, sagte Gebhardt.

„Richtungsweisend gehandelt“

„Wir Sozialdemokraten haben eine Geschichte, auf die wir stolz sein können. Und wir haben immer dafür gekämpft, dass sich Krieg, Elend und Millionen Tote nicht wiederholen.“ Nach 1918, aber auch nach 1945 habe die SPD richtungsweisend gehandelt.

Der Grundgesetz-Artikel „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ wurde auch zum Grundsatz der EU-Charta. „Ohne Adjektiv, weil jeder Mensch ein Mensch ist“, betonte Gebhardt. Man trete ein gegen eine Spaltung der Gesellschaft und gegen Werteinteilungen von Menschen. „Und deshalb muss die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sie sind keine Demokraten, das müssen wir immer wieder deutlich machen“, sagte die Europa-Abgeordnete. Unter großem Applaus. „Nazi-Parolen sind unakzeptabel!“

Sozialdemokraten stünden fest bei der Abwehr antidemokratischer Parteien. „Wir wissen, dass sich das Ende von Weimar nicht wiederholen darf, und die Verteidigung von Freiheit und Demokratie ist eine unserer wichtigsten Aufgaben“ – übrigens auch eine Aufgabe aller sozialdemokratischer Parteien in den anderen europäischen Ländern, denn auch dort mehren sich die Zeichen von Populismus und Nationalismus. „Aber selbst die PiS in Polen und die Orban-Partei in Ungarn wollen ja nicht raus aus der EU, die Vorteile und Subventionen nehmen sie gerne mit.“

Notwendig sei es deshalb, dass die EU und das europäische Parlament auch die Machtmittel bekomme, „gemeinsame Werte und Ziele durchzusetzen“ und den Nationalisten einen Riegel vorzuschieben.

Dass Mitteleuropa „mehr als 70 Jahre lang keinen Krieg“ erleben musste, „war früher unvorstellbar“. Es sei ein „Glück, dass wir heute nicht mehr wissen, was Krieg bedeutet. Wir kennen es nur noch aus Erzählungen und aus den Geschichtsbüchern“. Es sei aber auch ein Vermächtnis und ein Auftrag, und dazu gehöre eben auch, die Werte von Freiheit und Demokratie nie aus den Augen zu verlieren.

Zu den Problemen der Sozialdemokratie sagte Gebhardt, dass es „Hoffnung und Standfestigkeit“ brauche. Durchzuhalten sei nicht einfach, „aber nötig: Wir müssen den Menschen klarmachen, das Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und soziale Gerechtigkeit schlichtweg unverzichtbar sind. Und wir müssen deutlich machen, dass wir nicht zulassen werden, was Rechtsnationalisten und Neonazis vorhaben, nämlich den Staat und die Gesellschaft zu übernehmen.“

Die SPD habe Krisen immer als Chance verstanden und so besondere Stärke entwickelt. „Wir haben immer Lösungen gefunden und umgesetzt und so auch das Vertrauen der Menschen gewonnen.“ Ständige Wechsel beim Führungspersonal seien jedoch keine Lösung – vielmehr seien „Inhalte“ gefragt. Folglich gelte es, „stark zu werden und eigene Vorschläge bekannt zu machen“. Und da habe die SPD viel vorzuweisen.

„Wir haben Ideen und Vorschläge, um die Herausforderungen der digitalen Revolution anzunehmen und die Zukunft zu gestalten“ – auch im Sinne der SPD-Kernforderungen Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. „Und das werden wir tun, auf die SPD ist da Verlass“, sagte Gebhardt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018