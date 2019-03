Für Geschichtsfans interessant

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis.Zwei Kulturveranstaltungen der besonderen Art finden für Geschichtsinteressierte bei der Würth Industrie Service im Mai in Bad Mergentheim statt: Der Wandertag zum Drillberg sowie die Teilnahme am internationalen Museumstag.

Den Anfang macht der alljährliche Wandertag am Samstag, 11. Mai. Neben einem Ausflug von Bad Mergentheim aus durch die heimischen Wälder zum Industriepark gibt es einen Blick hinter die Kulissen einer der größten Arbeitgeber der Region. Um 12.30 Uhr starten die Teilnehmer am Würth-Shop im Ried zusammen mit dem Wanderführer Helmut Fischer zum vier Kilometer entfernten Drillberg, dem ehemaligen Gelände der Deutschordens Kaserne und heutigen Gelände der Firma. Nach der Ankunft im Industriepark steht zunächst der Betrieb im Fokus. Im Rahmen des Wandertags besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch eine von zwei spannenden Ausstellungen teilzunehmen, welche die historischen Hintergründe des Drillbergs und dessen Umgebung thematisieren sowie gesellschaftliche und politische Einflüsse im Laufe von über 800 Jahren erörtern: „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“. Ab 16 Uhr ist die einstündige Rückwanderung nach Bad Mergentheim und der Abschluss der Veranstaltung mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant.

Die zweite Veranstaltung im Mai steht ebenfalls im Zeichen von 800 Jahren Geschichte und nimmt Bezug auf die Zeit des Deutschen Ordens. Anlässlich des Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, öffnet die Ausstellung „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ der Würth Industrie Service ihre Türen.

Alle Geschichtsinteressierten sind eingeladen, unter dem Schwerpunktthema „800 Jahre Deutscher Orden Bad Mergentheim“ die bewahrten Schätze zu entdecken und sich vom leidenschaftlichen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern zu lassen. Bad Mergentheim war seit 1219 zunächst als Kommende eine wichtige Niederlassung des Deutschen Ordens und bildete ab 1526 für fast 300 Jahre den Hauptsitz der Ordensregierung sowie die Residenz des Hochmeisters.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019