Für junge ambitionierteKicker

Bad Mergentheim.Die Bernd Voss-Wiesenhof-Fußballschule bietet vom 31. August bis zum 2. September zum fünften Mal in Bad Mergentheim ein Ferienfußballcamp für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren an. Das Camp ist auf der Sportanlage Bad Mergentheim (Deutschordensstation). Mitmachen können alle Kinder, egal ob sie einem Verein angehören oder nicht, egal ob sie bereits Fußball spielen oder nicht. Das Programm ist vollgepackt mit dem Grundlagentraining des Breitenfußballs und attraktiven Wettbewerben. Unter anderem gibt es ein spezielles Torwarttraining. Ambitionierte Nachwuchskicker erwartet ein herausfordernder Testparcours, mit einem Leistungstest zum Abschluss. Die Teilnehmer profitieren vom professionellen Aufbau des Trainings der lizenzierten Trainer um Bernd Voss. Einer der Höhepunkte ist nach Meinung des Veranstalters die Mini- Europameisterschaft mit Fahneneinzug. Mit vielen Aktivitäten, Musik und Spaß wird das Fußballcamp zu einem Erlebnis. Gleich am Eröffnungstag erhalten die Kinder die begehrte Camptüte mit Trikot, Hosen, Stutzen, Fußball und Trinkflasche. Die Trainer führen am 31. August um 19 Uhr auch ein Seminar durch, das allen Jugendtrainern umliegender Vereine offen steht. pm