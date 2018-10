Für Kinder ab dem siebten Lebensjahr

Bad Mergentheim.Karate ist eine uralte, traditionsreiche Kampfsportart, die bereits seit vielen Jahren nicht nur in Asien, sondern auf der ganzen Welt praktiziert wird. Sie stärkt Körper und Geist, fördert die Aufmerksamkeit und die Konzentration und stellt damit eine Abwechslung zum Alltag dar.

Karate ist eine Kampfsportart für jedes Alter. Aus diesem Grund trainiert die Karate-Abteilung des TV Bad Mergentheims bereits seit 1975 das traditionelle Shotokan-Karate und zählt mit seinen 200 Mitgliedern zu eine der größten Sportabteilungen der Gegend. Beginnend am Freitag, 12. Oktober, findet für jüngere Interessenten ein Einsteigerkurs in der Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim von 18 bis 19 Uhr statt. Teilnehmen können alle Kinder ab sieben Jahren, während Kinder ab fünf Jahren jeden Dienstag von 17.15 bis 18 Uhr bei den Bambini einsteigen können. ln

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018