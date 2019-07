Für Kinder aus aller Welt

Bad Mergentheim.Der Kolping Diözesanverband feiert am Sonntag, 14. Juli, sein 160-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumstag auf der Bundesgartenschau Heilbronn. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst. Im Anschluss übergibt der Verband zum Abschluss seiner diesjährigen Sozialaktion einen Spendenscheck an die Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Sie wird die Finanzmittel dazu verwenden, Kindern den Zugang zur Welt der Bücher und des Lesens zu ermöglichen.

Auch die Kolpingsfamilie Bad Mergentheim nimmt an diesem Jubiläum teil. Abfahrt ist um 8 Uhr am Katholischen Gemeindehaus- Gegen 16 Uhr Uhr ist die Rückreise geplant mit einer Einkehr in einem Gasthof im Jagsttal. Anmeldungen nimmt Günther Etzl unter Telefon 07931 / 51158 oder per E-Mail unter guenther.etzl@kabelbw.de entgegen. kf

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.07.2019