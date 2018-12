Für Kinder und Tiere

Bad Mergentheim/Igersheim.Im Haus am Sonnenberg in Igersheim arbeitet im Rahmen der Arbeitstherapie eine Gruppe von fünf Bewohnern regelmäßig unter Anleitung von Mitarbeitern in der Kreativgruppe. Dort entstehen über das Jahr hinweg schöne Dekorationselemente aus Holz und anderen Naturmaterialien, Karten für jeden Anlass, Spielzeug und vieles mehr.

Durch die Arbeit in der Kreativgruppe haben die Bewohner nicht nur eine Aufgabe, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam zu gestalten, Kreativtechniken auszuprobieren und mit Liebe zum Detail kleine Kunstwerke zu schaffen. Diese können dann auf den Weihnachtsmärkten in der Region erworben werden.

Diesen Advent war die Haus Sonnenberg GmbH auf den Weihnachtsmärkten im Kurpark, im Weikersheimer Schloss und auch erstmals in Bergrothenfels vertreten.

Eine besondere Idee hatten die Teilnehmer der Gruppe dieses Jahr, weshalb sie bei der Geschäftsführerin Roswitha Hofstetter anfragten, ob ein Teil der Markterlöse gespendet werden kann. Hofstetter war von der Idee begeistert und mit den Bewohnern waren auch schnell zwei Spendenempfänger ausgewählt. So dürfen sich der Waldkindergarten Igersheim sowie das Tierheim Bad Mergentheim je über eine Spende von 180 Euro freuen.

