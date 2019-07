Für Mitarbeiter von Unternehmen

Bad Mergentheim.Die Gefahr einer Verletzung in Betrieben, ist trotz größter Vorsichtsmaßnahmen gegeben. Doch bleibt festzustellen, dass viele Betriebe/Firmen über keinen ausgebildeten Ersthelfer verfügen, obwohl dies Unfallversicherungsträger fordern. Der DRK-Kreisverband empfiehlt Betrieben deshalb, Mitarbeiter in Erster-Hilfe ausbilden zu lassen. Für betriebliche Ersthelfer, die bereits einen Erste-Hilfe-Grundlehrgang absolviert haben, der nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einer Fortbildung. Diese muss im zweijährigen Rhythmus besucht werden. Die nächsten Lehrgänge finden statt am Dienstag, 17. September, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30 in Bad Mer- gentheim sowie am Samstag, 19. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Oberstetter Straße 3 in Niederstetten. Informationen und Anmeldung unter Telefon 07931/48290-0, oder E-Mail: rkd@kv-bad-mergentheim.drk.de. drk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019