Für Sanierung und Orgel

Bad Mergentheim.Ein Benefizkonzert zugunsten der neuen Orgel und der Innensanierung des Münsters veranstaltet die Münstergemeinde St. Johannes am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr.

Die heimischen Musiker Manfred Birkhold aus Weikersheim, Friederike Mittnacht aus Igersheim-Reisfeld und Michael Müller aus Bad Mergentheim musizieren Arien aus Kantaten von Johann Sebastian Bach für Bariton, Oboe und Orgel, Werke von Gabriel Fauré und Giacomo Carissimi. Orgelwerke ergänzen das Programm. Inhaltlich wird dieses auf die bevorstehende Passionszeit einstimmen.

In seiner beruflichen Zeit war Manfred Birkhold vor allem in der Lehrerfortbildung tätig. Doch seine große Leidenschaft gilt der Musik. Als Bariton und Geiger machte er sich in der Region einen guten Namen, insbesondere auch in etlichen Ensembles und Chören. Die Oboistin Friederike Mittnacht stammt aus Igersheim-Reisfeld und unterrichtet inzwischen in Schwäbisch Hall als Lehrerin für Naturwissenschaft und Religion. An der Orgel musiziert Kirchenmusikdirektor Michael Müller, er ist seit 1992 Kantor am Münster St. Johannes. Er gestaltet in seinem langjährigen Wirken die ganze Vielfalt der Kirchenmusik.

Alle Altersgruppen sind in seinen Chören vertreten, das Repertoire reicht von der ältesten christlichen Musik bis hin zu aktuellen, modernen Liedern. Auch als Begleiter an Orgel, Cembalo oder Klavier ist er ein gefragter Partner.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019