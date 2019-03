Für viele Mitglieder ein Verein fürs ganze Leben

Bad Mergentheim.Höhepunkt der 162. Generalversammlung der Kolpingsfamilie Bad Mergentheim waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Hier zeigte es sich auf beeindruckende Weise, dass die Kolpingsfamilie Bad Mergentheim ein Verein für das ganze Leben ist.

Voraus ging eine von Präses Dekan Ulrich Skobowsky und Vikar Dr. Guido Bömer zelebrierte Heilige Messe mit Bannereinzug zu Ehren Adolph Kolpings und des Schutzpatrons des Kolpingwerkes, dem Heiligen Joseph.

In ihren Einführungsworten freute sich die Vorsitzende Claudia Michelberger einen Mitgliederstand von 149 Mitgliedern verkünden zu können. Das seien trotz sechs verstorbener Mitglieder zwei Mitglieder mehr als im Vorjahr.

In ihrem Bericht ließ sie das vergangene Jahr mit all seinen Veranstaltungen Revue passieren. Im Besonderen berichtete sie über den Besuch der Passionsfestspiele in Sömmersdorf, die Wallfahrt nach Laudenbach und das hoffentlich zur neuen Tradition werdende Rosenkranzfest im letzten Oktober.

Als großen Erfolg nannte die Schuhsammelaktion. Hier kamen innerhalb von zwei Stunden über 300 Paare noch tragbare Schuhe zusammen. Die Aktionen „Münsterziegel“ und „Maibowle“ brachten eine ansehnliche Summe zusammen. Der von der Kolpingsfamilie auf 1000 Euro aufgestockte Betrag wurde dann für die Münsterrenovierung gespendet. Günther Etzl berichtete über die Aktivitäten der Narrengilde „Lustige Gesellen“. Neben den vielen fastnachtlichen Veranstaltungen waren die „Lustigen Gesellen“ aber auch tatkräftig beim Fest der Generationen am Carolinum im Einsatz. Weit über 60 Kinder mit ihren Eltern konnte der Nikolaus am Trillbergkäppelle beschenken.

Mit trockenem Zahlenwerk wartete Kassier Andreas Retzbach auf. Er teilte der Versammlung die Kassenbestände und die wichtigsten Geldbewegungen mit. Für das kommende Jahr stellte Retzbach einen ausgewogenen Haushaltsplan vor.

Nachdem die Kassenprüfer Friedel Odenbreit und Jürgen Michelberger den Kassenwarten Etzl und Retzbach eine lücken- und beanstandungslose, übersichtliche Kassenführung bescheinigt hatten, beantragte Vikar Dr. Bömer die Entlastung des Vorstands.

Es folgten dann die Wahlen der Kassenprüfer sowie der Delegierten zu den Bezirks- und Diözesanversammlungen des Kolpingwerkes. Mit Urkunden, Ehrennadeln und Weinpräsenten wurden anschließend die langjährigen Mitglieder geehrt.

Einen besonderen Platz nahm das Anliegen der Abendrealschule Bad Mergentheim in der Versammlung ein. Gerhard Müller berichtete über den im Jahre 1967 von Mitgliedern der Kolpingsfamilie gegründeten rechtsfähigen Verein „Abendrealschule Bad Mergentheim“. Sie ist eine staatlich genehmigte und anerkannte Schule nach dem baden-württembergischen Privatschulgesetz. Ihr Ziel ist es, einen Realschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu ermöglichen und damit den Zugang zu weiterführenden Schulen zu ebnen. 2017 wurde beschlossen, die Trägerschaft an das Kolping-Bildungswerk Württemberg zu übertragen. Der Antrag wurde dann vom Regierungspräsidium in Stuttgart im Juli 2018 genehmigt. Um die Arbeit der Abendrealschule weiterhin reibungslos zu ermöglichen, will der sich im Auflösen befindende Verein nun als Untergruppe in die Kolpingsfamilie Bad Mergentheim aufgenommen werden. Die Kolpingsfamilie steht diesem Vorhaben – das wurde bei der Versammlung deutlich – sehr positiv entgegen und will nach den weiteren und abschließenden rechtlichen Prüfungen in einer außerordentlichen Generalversammlung wohlwollend entscheiden.

Die jährliche Ausschüttung von 500 Euro soll laut Beschluss der Generalversammlung getreu dem Wahlspruch von Adolph Kolping: „Wenn du Menschen für die Bildung gewinnen willst, musst du dein Herz zum Pfand geben“, der Abendrealschule Bad Mergentheim zur Verfügung gestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019