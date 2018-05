Für Zweifel gibt es berechtigte Gründe

Anzeige

Nimmt man allerdings die 1946 als Dissertation an der Technischen Hochschule Stuttgart eingereichte Arbeit über „Die Bautätigkeit des Deutschen Ordens in seiner ehemaligen Residenzstadt Mergentheim“, für die Emil Raupp primäre Quellen und Planunterlagen benutzt hat, ohne aber konkrete Belege in Form von Fußnoten anzuführen, sei 1568 lediglich mit dem Bau einer Kanzlei des Deutschen Ordens begonnen worden. Erst in den viel späteren Jahren, 1737 bis 1740, sei die Kanzlei um einen Anbau für die Aufnahme eines Archivs verlängert worden, das mit 300 transportablen Kästen und später noch mit einer feuerfesten Verblendung der Türen und Fenster ausgestattet worden sei.

Es geht also um die Frage: Wurde 1568 vom Deutschen Orden in Mergentheim der älteste, eigenständige Bau in Deutschland für ein Archiv mit Bibliothek errichtet oder eben nur eine Kanzlei, in der natürlich auch Schriftstücke und Unterlagen aufbewahrt wurden?

Feuerfeste Gewölbe

Hören wir dazu noch eine weitere Stimme. Sie stammt von einem der ganz großen Experten des Deutschen Ordens, der sein Lebenswerk der Erforschung der Geschichte des Ordens seit Jahrzehnten widmet. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold stützt sich aus Anlass unserer Nachfrage auf einen Beitrag von Alois Seiler aus dem Jahre 1979 mit dem Titel „Horneck - Mergentheim - Ludwigsburg. Zur Überlieferungsgeschichte der Archive des Deutschen Ordens in Südwestdeutschland“. Darin heißt es, dass der Deutschmeister Georg Hund von Wenckheim in den Jahren 1568 bis 1572 ein eigenes Kanzlei- und Archivgebäude als einen Flügel an das Schloss, links vom heutigen Schlosseingang, habe errichten lassen, wobei es sich um einen der ältesten Archivzweckbauten Südwestdeutschlands handeln würde. Hier habe das Mergentheimer Archiv in drei feuerfesten Gewölben, die im 18. Jahrhundert noch zweimal erweitert worden seien, eine großzügig bemessene Bleibe bis zur Auflösung im 19. Jahrhundert gefunden.

Professor Arnold fügt dieser Aussage noch hinzu, dass Seiler im Vergleich zu Raupp „als Direktor des Ludwigsburger Staatsarchivs den besseren Überblick über die gesamte Quellenlage des Deutschen Ordens“ gehabt habe.

Online-Recherchen

Bei unseren Nachforschungen machte der Wissenschaftliche Leiter der Forschungsstelle Deutscher Orden an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Professor Dr. Helmut Flachenecker, auf Franziska Hentschl aufmerksam. Sie arbeitet am Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, an den die Forschungsstelle angegliedert ist, und schreibt an einer Arbeit zu einigen Aspekten des Schlossbaues in Mergentheim.

Bei ihren Recherchen in den Online-Beständen des Archivs in Ludwigsburg wurde für Franziska Hentschl schnell ersichtlich, weshalb Raupp teilweise „nur Vermutungen anstellen konnte“, denn „die Akten zu den Baulichkeiten am Mergentheimer Schloss weisen für die Jahre 1567 bis 1570 eine Lücke auf“, teilte sie uns mit. Es könne daher durchaus möglich sein, „dass durch das Fehlen der Akten keine genaue Aussage zu einem eigenständigen Archivbau gemacht werden kann, vor allem, da aus den Online-Archivbeständen deutlich wird, dass es tatsächlich erst um 1700 konkretere Belege für ein eigenständiges Archiv in Mergentheim gibt.“

Vor 450 Jahren

Fazit: Aufgrund der hier aufgeführten Fakten darf bezweifelt werden, dass zum Bad Mergentheimer Deutschordensschloss der älteste, eigenständige Archivbau Deutschlands gehört. Tatsache ist, dass vor 450 Jahren, also 1568, der Orden mit dem Bau eines Kanzleigebäudes begonnen hat, denn Mergentheim war zur Zentrale des Deutschen 0rdens, zum Sitz des Hochmeisters und der Ordensregierung geworden. Dass das Kanzleigebäude mit einem Gewölbe für Archivzwecke ausgestattet wurde, ist naheliegend und wird auch von der Breitenbachschen Chronik aus dem 19. Jahrhundert bestätigt, deren Material aus der Feder von Deutschordensarchivaren stammt.

In der Chronik heißt es: „zu dem Kanzleibau dahier im Schloss“ wurde „auf Anordnung des Hoch- und Deutschmeisters Hund v. Wenkheim der Grund gelegt und solcher theilweise mit guten feuerfesten Gewölben, zu Aufbewahrung des Archivs versehen“.

Auch hier wird von einer Kombination aus Kanzlei und Archiv gesprochen, aber nicht von einem eigenständigen Archivbau.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018