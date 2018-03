Anzeige

Bad Mergentheim.Gleich zwei gefälschte 50-Euro-Scheine wurden am Montagvormittag in Bad Mergentheim erkannt.

Ein Unbekannter zahlte in einer Bäckerei mit einem falschen „Fuffziger“. Das wurde allerdings erst beim Einzahlen in die örtliche Bank durch einen Mitarbeiter festgestellt.

Ähnliche Vorfälle

Ein weiterer falscher 50-Euro-Schein tauchte in einer Apotheke in Bad Mergentheim auf. Schon in vergangenen Tagen gab es ähnliche Vorfälle mit Falschgeld in der Region. Geschäftsinhabern wird deshalb von der Polizei geraten, Fünfziger sorgfältig zu überprüfen.