Fußball-Fieber in den Schwimmpausen ausleben

Anzeige

Bad Mergentheim.Rechtzeitig zu Beginn der neuen Badesaison hat das Freibad in der Arkau von der Sparkasse Tauberfranken noch ein Geschenk erhalten. Bereichsleiter Privatkunden Süd Marco Schneider übergab im Beisein seiner Kollegen Markus Haas, Bereichsleiter Vorstandssekretariat/Vertriebsmanagement und Filialbereichsleiter Marcel Feuchtmüller einen wetterfesten Tischkicker.

„Diese Sachspende ist Teil einer zentralen Maßnahme der Sparkasse, bei der alle Freibäder und bewachte Badeseen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Tauberfranken bedacht werden. Die Freibäder in Wachbach und Althausen werden von der Sparkasse in den nächsten Tagen ebenfalls mit einem Kicker ausgestattet“, so Schneider. Oberbürgermeister Udo Glatthaar bedankte sich für die Unterstützung der Bad Mergentheimer Freibäder. „Durch die attraktiven Tischkicker werden die vielfältigen Sport-, Spiel- und Freizeitangebote in unseren Anlagen noch einmal aufgewertet und ergänzt.“ Dass es im Kernstadt-Freibad außerdem seit kurzem das gemeinsam mit dem Stadtwerk Tauberfranken realisierte kostenfreie WLAN gebe, schaffe insgesamt beste Voraussetzungen für eine tolle neue Freibadsaison, fügte der Oberbürgermeister hinzu.

Besonderes Angebot

Er betonte außerdem, dass im Kernstadt-Freibad zudem zweimal in der Woche Wassergymnastik angeboten wird. Ein besonderes Angebot sei auch in dieser Saison wieder der Abendtarif. Kinder und Jugendliche können die Freibäder nach 18 Uhr für nur einen Euro Eintritt besuchen, Erwachsene zahlen in dieser Zeit vergünstigt zwei Euro.