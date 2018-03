Fußballer haben den Aufstieg fest im Blick

Anzeige

Auch Silke Karl-Ulshöfer bekam für die Organisation des Vereinsfaschings ein dickes Lob. Ebenso würdigte er den beispielhaften Einsatz bei allen möglichen Gelegenheiten von Horst Mies und Günther Hofmann.

Der stellvertretende Vorsitzende Helmut Auer ergänzte den Geschäftsbericht mit Hinweisen auf die Genehmigung von Fördermitteln und Zuschüssen in nicht unerheblicher Höhe für die verschiedensten Anschaffungen und Vorhaben. Weiter wurde im Internet die Homepage des SVE neu eingerichtet und künftig von Verantwortlichen in den Abteilungen aktuell gehalten. Außerdem sprach er die Modernisierung der Flutlichtanlage des Sportplatzes mit modernen LED-Leuchten an, für die ebenfalls Fördermitteln beantragt werden können. Ebenso verhält es sich mit der beabsichtigten Aufstellung von Kabinen für Ersatzspieler am Sportplatz. Für wichtig hält Auer die Durchführung von Feiern und Veranstaltungen, da die Erlöse dem Spiel- und Übungsbetrieb sowie dem Betrieb des Sportheims zu Gute kommen. Aus dem Bericht des Abteilungsleiters Fußball, Christoph Auer, ging hervor, dass die Spiele bisher sehr positiv verlaufen sind und das zu Beginn der Saison ausgerufene Ziel des Aufstiegs mit derzeit elf Punkten Vorsprung in der Tabelle ziemlich sicher ist. Für die erste und zweite Mannschaft stehen rund 30 Spieler zur Verfügung.

Im Sommer sei in der französischen Partnergemeinde ein Trainingslager geplant, so Auer weiter und verwies darauf, dass derzeit vier Schiedsrichter des SVE in der Schiedsrichtergruppe Mergentheim eingesetzt sind. Die AH-Mannschaft ist mit Löffelstelzen eine Spielgemeinschaft eingegangen und hat mit gutem Erfolg an Hallenturnieren, Freundschaftsspielen und Kleinfeldturnieren teilgenommen. Lobende Worte fand er für die AH-Fußballer und ihren Leiter Peter Mies für ihr Engagement als Helfer bei Vereinsveranstaltungen.

Im Jugendbereich sind derzeit sieben Mannschaften, von den Bambini bis zur A-Jugend, im Spielbetrieb. Teilweise wird in Spielgemeinschaften mit Löffelstelzen, Ober- und Unterbalbach sowie Königshofen gespielt. Dankbar ist Auer, dass im Jugendbereich mit Sven Siegel und Jochen und Anja Ulshöfer ein gut eingespieltes Trainerteam zur Verfügung steht.

Für die Turnabteilung erstattete der stellvertretende Abteilungsleiter Herbert Hertlein den Jahresbericht. Danach wird beim SVE in 13 Sportgruppen geturnt und geübt. Vom Kinder-, Mädchen-, Frauen- und Rhönradturnen über den Lauftreff, Wirbelsäulengymnastik bis zu den Montagsturnern und der Seniorengruppe bietet die Abteilung ein vielfältiges Sportangebot für alle Altersklassen.

Sportliche Erfolge wurden beim Kreiskinder- und dem Gaujugendturnfest ebenso eingefahren wie auch 29 mal das Jugendsportabzeichen, zehnmal das Sportabzeichen für Erwachsene und dreimal das Familiensportabzeichen abgelegt wurde. Auch sieben Montagsturner haben das Sportabzeichen abgelegt. Viele Erfolge erzielten die 15 Mädchen und ein Junge der Rhönradgruppe.

Auf Gaumeisterschaften, Landesbesten-Wettkämpfe und den Württembergischen Vereinsmeisterschaften erreichten sie gute Platzierungen. Neben den sportlichen Aktivitäten in der Turnabteilung wurde in den einzelnen Sportgruppen auf unterschiedlichste Art auch die Geselligkeit gepflegt.

Über die Finanzen berichtete Günther Hofmann. Dabei lobte er die Abteilungen dafür, dass sie den zugewiesenen Etat eingehalten haben und verantwortlich mit den Geldern umgegangen seien.

Detailliert zeigte er die Einnahmen und Ausgaben des Gesamtvereins auf, die im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zwar mit einem niedrigeren Guthaben abschließen, doch sei zu berücksichtigen, dass neben einigen Ersatzbeschaffungen im Sportheim der Bau einer Gerätehalle am Sportplatz trotz vieler Eigenleistungen auch größere finanzielle Mittel erforderte. Weitere Einnahmen verspricht sich der Vereinskassier von der Erweiterung der Bandenwerbung am Sportplatz.

Die Kasse wurde von Michael Müller und Uli Wilhelmi geprüft und in Ordnung befunden. Deshalb wurde von Ortsvorsteher Detlef Heidloff die Entlastung des Kassiers und des Vorstandes beantragt, die von der Versammlung einstimmig gewährt wurde. In seinem Grußwort lobte der Ortsvorsteher das breite Sportangebot des Vereins und bedankte sich für die Mitarbeit im Förderverein „Aktives Edelfingen“. In der anschließenden von Ortsvorsteher Heidloff geleiteten Wahl wurde Georg Linsenmeyer wieder zum Ersten Vorsitzenden gewählt.

Das Amt seines Stellvertreters konnte mangels eines Kandidaten nicht besetzt werden. Die Hauptkasse des SVE wird weiterhin von Günther Hofmann geführt und als Schriftführer fungiert künftig Helmut Auer.

Zum Schluss der Versammlung wies der wiedergewählte Vorsitzende auf das 2020 anstehende 100-Jahr-Jubiläum des Vereins hin und bat darum, sich im dafür vorgesehenen Organisationsteam zu engagieren. Außerdem erinnerte er an den seit 20 Jahren bestehenden Förderkreis der Fußballabteilung. WM

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018