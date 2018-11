Fußwallfahrt war wieder Höhepunkt des Jahres

Löffelstelzen.Der Walldürner Wallfahrtsverein Löffelstelzen hielt in seiner Mitgliederversammlung Rückblick auf das vergangene Jahr.

Nach den einführenden Worten des Vorsitzenden Thomas Tremmel folgten Grußworte des zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Michael Müller.

Pilgerführer Ansgar Weiß gab seinen Jahresbericht ab. Es folgte der Jahresbericht des Schriftführers über die Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr. Besonders erwähnte er die feierlich gestaltete Andacht an der Grotte unter Begleitung der Alphornbläser Oberbalbach, die Fahrradwallfahrt und die Teilnahme am Feuerwehrlauf für Jedermann. Hauptevent war die Fußwallfahrt, die mit der Pilgermesse begann. Die Pilger machten sich unter dem Motto: „Suche Frieden und jage ihm nach“ auf den Fußweg nach Walldürn. Es folgte der Bericht von Schatzmeisterin Marina Gabel-Müller. Alfons Blank sprach als Kassenprüfer ein großes Lob aus. Ortsvorsteher Egon Brand sprach Grußworte und nahm die Entlastung vor.

Dann stand die Wahl des Vorstands an. Gewählt wurden: Vorsitzender Thomas Tremmel, stellvertretender Vorsitzender Diakon Michael Raditsch, Kassiererin Marina Gabel-Müller, Pilgerführer Ansgar Weiß, Schriftführer Matthias Tremmel, die Beisitzer Karl Hay und Michael Gabel und die Kassenprüfer Andreas Tremmel und Bernd Lehle.

Anschließend wurde Andreas Gabel für zehn Jahre Teilnahme an der Fußwallfahrt zum Heiligen Blut geehrt.

Der Vorsitzende brachte in seiner Laudatio seine Freude über das Engagement Gabels in der Wallfahrtskapelle zum Ausdruck. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde die Wichtigkeit des sakramentalen Segens herausgestellt und diskutiert. Wieder berichtete dann Dr. Harald Howe über eine Wallfahrt. Er erläuterte die Wallfahrtskirche Hl. Blut in Rosenheim, deren Geschichte und die Wallfahrt im Wandel der Zeit.

