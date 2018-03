Gab es hier einst einen Weinberg der Templer?

Anzeige

Das „Böhmergeld“ als Rüstungssteuer auf eingeführten Wein gegen die Hussitengefahr wurde stillschweigend weiter erhoben, so dass die Mergentheimer schließlich wähnten, dieses „Hunnengeld“ sei halt uraltes Herkommen, erzählt unser Lorenz Fries in seiner Würzburger Bischofschronik als zeitloses Phänomen. Und vom Bauernkrieg in Franken meinte er, man könne ihn als ausschweifenden Weinkrieg der Bauern und Bürger wider die Obrigkeit taufen.

Neben der Obrigkeit waren der Schöntaler Propsthof und das Spital wegweisend im Weinbau und seinen Neuerungen. So kaufte 1571 der Spitalmeister 4000 Jungreben Elbling, bei uns Kristaller genannt, und Reyßlingstöck, also Riesling, sowie 200 rote Welsche, ein noch nicht klassifiziertes Gewächs, vielleicht Trollinger.

Der klug wirtschaftende Hochmeister Bobenhausen verzeichnete 1585 trotz aller militärischen Verpflichtungen und grundlegender Bautätigkeit am Schloss wie in der Stadt neben einem erstaunlichen Staatsschatz auch 4222 Fuder alten Weines, das Fuder zu zwölf Eimern à 293,92 Liter.

Ohne Ordensbesitz, Schöntaler Hof und Spital waren 1639 auf hiesiger Gemarkung noch 792 Morgen zu je 22 Ar aufgelistet, wenn auch kaum – es war Krieg – voll im Ertrag. Zwei Jahre zuvor hatte Hochmeister Stadion, der Hexenbrenner, der Stadt das Weinhandelsrecht verliehen.

1741 fuhr ein Wertheimer Schiffer sieben Fuder Mergentheimer Wein nach Sachsenhausen in das Deutsche Haus, wo sie zur Kaiserwahl pokuliert wurden. Hochmeister Clemens August, auch sonst welschen Wohltaten zugetan, weilte 1750 gut zwei Monate hier; das kostete 63 030 Gulden, davon mehr als ein Zehntel „für fremden Wein“.

Kein Wunder, dass 1791 der Hofkammerrat Adam Dietz anonym eine Schrift veröffentlichte: „Vertrauliches Gespräch dreier Mergentheimer Bürger im Wirtshause über den itzigen Missstand der Weinberge.“

Doch wie war es zu diesen schleichenden Missständen in der späteren Kurstadt gekommen? bfs

