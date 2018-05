Ganz besonderer Zucker

Anzeige

Gewonnen wird der Kokosblütenzucker, wie sein Name verrät, aus dem braunen Zuckersaft der Kokosblüte. Um ihn zu gewinnen, ist viel Arbeit von Nöten. Die Zuckerbauern klettern in die Baumkronen und hängen dort Gefäße auf, um den Saft aufzufangen. Der wird dann von den Familien in großen Pfannen über offenem Feuer eingedickt, bis er körnig wird. Hergestellt wird der Kokosblütenzucker in bewährten, traditionellen Verfahren in Indonesien. Zum Beispiel in der Organisation „Nira Satria“ haben sich auf der Insel Java Kleinbauern zusammengeschlossen, die auf die Ernte des süßen Blütensaftes der Kokospalme spezialisiert sind und durch die biologische Produktion ihr Einkommen und ihre Lebensperspektiven in ihrer Heimat verbessern können.

Der faire Handel hilft ihnen durch langfristige Lieferverträge und angemessene Preise. WLV

