Ganz einfach nur dankbar

Anzeige

Zahnschmerzen sind eine der ganz großen Geißeln der Menschheit. Die sind so eine unerträgliche Mischung aus (fast) allem Schlechtem, was uns unser Körper zu bieten hat. Donnerndes Kopfbrummen, ein grauenhaftes Ziehen, ein penetrantes Pochen. Sie machen mit einem was sie wollen, gehorchen meist aber penibel einer strengen zeitlichen Regel: Nur am Wochenende, vorzugsweise am späten Sonntagnachmittag, laufen sie zu ihrer absoluten Höchstform auf. Dann, wenn es auch nicht mehr lohnt, jetzt noch den Notdienst anzurufen.

Das Schlimmste, was einem nach einer schweißgebadeten, durchwachten Nacht am nächsten Morgen passieren kann ist, dass der Zahnarzt erstmal keine Zeit hat. Doch so einen Zahnarzt habe ich zum Glück nicht. Meiner nimmt sich Zeit, wenn ich ihn wirklich brauche. Was mich zu dem Thema bringt, über das ich heute schreiben will: Dankbarkeit. Sie können sich nicht vorstellen – oder vielleicht doch? – mit welch großer Dankbarkeit ich die Zahnarztpraxis betrat. Das ohnehin dort immer ausnehmend freundliche Personal war diesmal ganz besonders mitfühlend und auch der Zahnarzt erkundigte sich teilnahmsvoll-besorgt nach meinem Befinden.

Und während ich ebenso fachkundig wie behutsam behandelt wurde, spürte ich es wieder ganz deutlich, dieses wohlig-warme Gefühl der Dankbarkeit, dass sich dann einstellt, wenn sich Menschen einem zuwenden wenn man sie am meisten braucht oder es am wenigsten erwartet. In der Dankbarkeit vereinigen sich so viele Empfindungen: Rührung, Befriedigung, Freude, Zufriedenheit, Anerkennung, Wohlbefinden, Geborgenheit.