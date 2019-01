Ganz vorne mit dabei

Edelfingen.Die Edelfinger Bogenschützen haben es in Gärtringen aufs Siegertreppchen geschafft. Die Feldbogenschützen Böblingen hatten in der dortigen Schwarzwaldhalle die 2. Offene Regionalmeisterschaft Halle, Region Süd, mit über 200 Startern veranstaltet. Für den SV Edelfingen waren Dietmar Denk, Steffen Hess und Nikolai Popp dabei. Geschossen wurde in zwei Gruppen bzw. Altersklassen. In der ersten starteten Dietmar Denk und Steffen Hess, in der zweiten startete Nikolai Popp. Zu Beginn wurden zweimal fünf Probepfeile geschossen und danach zwölfmal fünf Wertungspfeile auf eine 5-er Ringscheibe von 40 mal 40 Zentimetern, die in einer Entfernung von 18,30 Metern stand. Alle drei Edelfinger Bogenschützen konnten mit ihren Leistungen aufs Siegertreppchen gelangen.

Dietmar Denk und Steffen Hess belegten in ihren Altersklassen jeweils einen hervorragenden zweiten Platz, Nikolai Popp erreichte einen dritten Platz.

