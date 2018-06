Garant für beste Chormusik

Anzeige

Bad Mergentheim.Der „Montanara Chor Coro Cortina“ aus Cortina d’Ampezzo tritt am Samstag, 16. Juni um 19 Uhr im Münster St. Johannes, Bad Mergentheim auf. Beginn ist um 19 Uhr. Seit Jahrzehnten sind die Sänger ein Garant für besondere Chormusik, unzählige Auftritte in ganz Europa und weltweit machten diesen Chor berühmt – und nun gibt sich die Gelegenheit den Männerchor aus den Dolomiten live zu erleben. Sie singen aus ihrem Repertoire geistliche Chorsätze, Volkslieder, welche Gesang und Raum besonders verschmelzen lassen und so einem Erlebnis werden. Eintrittskarten sind bei der Touristinformation, bei Eiscafé „Al Castello“ in Weikersheim und an der Abendkasse erhältlich. pm