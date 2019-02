Garten- und Näharbeiten halten sie bis heute jung

Bad Mergentheim.Ihren 90. Geburtstag feierte am Donnerstag Rosa Heger aus Bad Mergentheim. Geboren in der Tschechoslowakei, in Südmähren, musste sie ihre Heimat im Zuge der Aussiedlung bereits früh verlassen. Dabei hatte Rosa Heger für ihre Zukunft eigentlich ganz konkrete Pläne: „Ich wäre so gerne Schneiderin geworden“, erinnert sich die Bad Mergentheimerin, „aber eine Ausbildung war damals einfach nicht möglich“.

Insgesamt 14 Geschwister

Als achtes von insgesamt 15 Kindern musste sie miterleben wie ihre älteren Brüder im Krieg fielen. Auch deswegen sah sie sich in der Pflicht früh, Geld zu verdienen, um ihre Familie zu unterstützen, denn der Familienzusammenhalt wurde bei den Eltern groß geschrieben. Die Haushaltsschule in Freiburg musste sie schweren Herzens abbrechen, statt an die Nähmaschine verschlug es Rosa Heger ins Rutesheimer Werk der Firma Bosch nahe Leonberg, wo sie damals wohnte. Knapp vor ihrem Jubiläum „Zehn-Jahre-Dienst“ lernte sie dann ihren Mann Franz kennen, der bei der Spedition Mühleck in Bad Mergentheim arbeitete. 1966 habe er sie vom Fleck „einfach weggeheiratet“. „Aber das war es wert“, schmunzelt die 90-Jährige.

Als ihre Schwiegereltern in Bad Mergentheim ein Haus bauten, zogen die beiden kurzentschlossen mit in den Kurort. Es folgten, in bisher über 50 Jahren Ehe, zwei Kinder und fünf Enkel. In der Nachbarschaft sind die Hegers äußerst beliebt, helfen sie doch trotz ihres hohen Alters noch immer gerne beim Blumengießen und der Gartenarbeit. Zwei Schrebergärten, die sie lange Jahre leidenschaftlich pflegten, mussten sie aufgrund des Alters mittlerweile aufgeben, im eigenen Garten am Haus können sie ihr Hobby aber nach wie vor voll ausleben. „Alles über 50 Zentimeter Höhe macht mein Mann, alles darunter ich“, lacht Rosa Heger. Besonders stolz ist sie auf die Tatsache, dass sie und ihr Mann ihren Haushalt noch vollkommen selbstständig bewältigen. Ob Einkaufen oder Kochen, die beiden fühlen sich noch jung.

Auch ihrer Leidenschaft fürs Nähen geht Rosa Heger noch immer nach. Auch sonst führen sie ein schönes, ruhiges Leben mit Spaziergängen durch die Kurstadt und gemeinsamem Kreuzworträtsellösen, um fit zu bleiben – sie schreibt, er diktiert. Und so kann es gerne noch lange weitergehen, findet die Jubilarin. „Mein Mann fragt mich oft, ob wir nicht doch mal endlich ins Heim gehen wollen. Aber ich finde, das hat noch viel Zeit“, sagt Rosa Heger und lacht. Am morgigen Sonntag wird in großer Runde mit der Verwandtschaft gefeiert. Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn überbrachte Rosa Heger im Namen der Landesregierung und der Stadtverwaltung die besten Glückwünsche, denen sich unsere Zeitung gerne anschließt. des

