Gasalarm ausgelöst

Markelsheim.Ein Gasalarm in einem Gasthof am Ortseingang sorgte am Mittwochabend für einen Einsatz der Polizei, des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Mergentheim, Markelsheim und Apfelbach. Messungen ergaben, dass es sich um einen technischen Defekt an einem Kühlschrank handelte, aus dem Ammoniak austrat. Nachdem die Feuerwehrleute den Kühlschrank entfernt hatten, lüfteten sie das Gebäude. Insgesamt waren die Feuerwehren, die auch die Fachgruppe „Umweltschutz“ mit alarmiert hatten, mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Laut Stadtkommandant Andreas Geyer hielten sich zur Zeit des Gasalarms rund zehn Personen in der Umgebung rund um den Gefahrenbereich auf, Verletzte gab es allerdings keine. Vier Personen wurde eine vorsorgliche Behandlung durch den Rettungsdienst lediglich empfohlen. Das Deutsche Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen und zudem einem Notarzt am Einsatzort. pol/sabix

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018