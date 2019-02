Gast: Vizepräsident des EU-Parlaments

Rainer Wieland ist zu Gast in der Kurstadt. © Wieland

BAD MERGENTHEIM.Einen Bürgerdialog zur Europapolitik mit den Schwerpunkten Ehrenamt und Bildung veranstaltet die Stadt Bad Mergentheim am kommenden Samstag, 9. Februar. Als Gast wird dazu der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, in die Kurstadt kommen. Ehrenamt und Bildung liegen ihm besonders am Herzen und er möchte mit Vertretern der Stadt, der Bürgerschaft und des Ehrenamts ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Kulturforum am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz. Der Eintritt ist frei, jedermann ist dazu willkommen. stv

Mittwoch, 06.02.2019