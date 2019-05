Gebäude-Geschichte erörtert

Bad Mergentheim.Die Baugeschichte des Deutschordensschlosses ist gezeichnet von Kriegen und Krisen, aber auch von Pracht und Prunk. Am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr befasst sich ein fünfter Vortrag im Rahmen des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden“ im Deutschordensmuseum mit einem besonderen Gebäudeteil des ehemaligen Residenzschlosses. „Das Kanzlei- und Archivgebäude im Deutschordensschloss Mergentheim“ ist der Titel des Vortrags von Franziska Hentschl. Häufig betitelt als der erste eigenständige Archivbau im süddeutschen Raum, scheint das Gebäude bedeutungsträchtig für das Ordensschloss zu sein. Aber ein genauer Blick auf Quellen aus dem 16. Jahrhundert zeigt, dass seine Geschichte und seine Bedeutung für den Orden nicht einfach auf einen Satz reduziert werden kann. Franziska Hentschl studiert Latein und Geschichte für das Lehramt an Gymnasien an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. dom

