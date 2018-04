„Gebetomat“ hält 320 Gebete in 65 Sprachen für die Besucher bereit

Anzeige

Ein „Archiv des Betens in der Welt“ soll er nach seiner Vorstellung sein. Dazu befinden sich in seinem Speicher Gebete aus den fünf Weltreligionen Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum sowie von zahlreichen kleineren Religionen und Glaubensrichtungen. Alle Gebete sind, so versichert der Künstler, „echte Gebete gläubiger Menschen, gesammelt in Gottesdiensten, Andachtsräumen, Wohnungen und Orten aller Art“.

Bereits an vielen Orten

An vielen Orten im In- und Ausland war der Gebetomat bereits aufgestellt.

Im Schloss habe man ihm inmitten der Sonderausstellung „Wie es euch gefällt“ mit Cartoons von Gerhard Glück seinen Platz gegeben, erläutert die Museumsdirektorin. Religiöse Aspekte würden hier „mit einem Augenzwinkern“ dargestellt – und Fröhlichkeit passe auch zum betenden Menschen. peka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018