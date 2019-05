Gebühren für Friedhof neu festgelegt

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat eine neue Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen im Stadtgebiet.

Bad Mergentheim. Eine Debatte über die neue Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen gab es in der Ratssitzung nicht. Die Gebühren steigen an der einen Stelle und sinken dafür an anderer.

Die Überlassung eines Reihengrabes für 25 Jahre für Personen im Alter von über zehn Jahren kostet ab 1. Juni 1350 Euro statt bislang 1016 Euro: eine satte Steigerung um 32 Prozent – auf den ersten Blick! Ein Rasen-Reihengrab im Friedhof in der Au verteuert sich von 1387 Euro (für 25 Jahre) auf 2160 Euro; ein Plus von 55 Prozent – auch hierzu hat die Stadt eine Erklärung. Ein Urnen-Reihengrab (für 25 Jahre) wird statt bislang 499 Euro künftig 750 Euro (plus 50 Prozent) kosten. Günstiger wird ein Kindergrab (für Personen unter zehn Jahren). Statt 324 Euro werden hier 261 Euro fällig (minus 20 Prozent).

Das sagt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Friedhofsgebühren sind von einem externen Fachbüro sorgfältig kalkuliert und in Zusammenarbeit mit dem von Franz Dittmann geleiteten Eigenbetrieb ’Friedhofswesen’ in einem monatelangen Prozess ausgearbeitet worden. Mit der neuen Kalkulation geht eine deutliche Senkung der Gebühren in fast allen Bereichen einher – teilweise werden die anfallenden Kosten mehr als halbiert. Beispiele: Die Genehmigungsgebühr sinkt von 42 auf 28 Euro, die Statikprüfung von 162 auf 112 Euro, ein Kindergrab von 324 auf 261 Euro, die Beisetzung von Urnen von 371 auf 180 Euro und die Träger-Kosten von 110 auf 51 Euro. Erdgräber werden insgesamt günstiger.

In einigen Bereichen ist die Gebühren-Senkung auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen, siehe beispielsweise Paragraf 5, Absatz 4.3: Das Rasenreihengrab in der Au kostete bisher 1387 Euro und künftig kostet es 2160 Euro. Dafür entfallen aber die über 25 Jahre hinweg jährlich zu zahlenden 36 Euro im Rahmen des Grabpflegevertrages (Absatz 4.4), so dass auch hier ’unterm Strich’ die Gebühren sinken (2160 Euro Gesamtkosten statt 2287 Euro).

Gebührensteigerungen gibt es im Segment der Urnengräber, beispielsweise kostet ein Urnenreihengrab 750 statt 499 Euro und ein Urnenbaumreihengrab 980 statt bisher 791 Euro. Die Verschiebungen und Anpassungen ergeben sich aus einer Kalkulation der einzelnen Segmente, bei der nicht mehr die reine Fläche als Bemessungsgrundlage für die Gebühren herangezogen wird. Denn neben dem Pflegeaufwand sollen auch die allgemeinen Friedhofskosten (etwa für das Wegenetz oder die Grünpflege) fair verteilt werden. Da nun nicht mehr die reine Fläche eines Grabes betrachtet wird, ergeben sich die Verschiebungen in den Segmenten. Mit der Gesamtkalkulation soll – wie bisher schon – die Kostendeckung erreicht werden“, so die Stadtverwaltung.

Baumgräber und Gräber für muslimische Bestattungen werden neu ins Angebot der Stadt mit aufgenommen. Außerdem beschloss das Gremium die Neufassung der Friedhofsordnung.

