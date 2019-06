„Gedanken über Gott“ gemacht

Bad Mergentheim.Nach einem Jahr Konfirmandenunterricht feierten 28 Jugendliche mit Pfarrerin Regina Korn und Pfarrer Karl-Gottfried Kraft in der Schlosskirche in zwei Gruppen ihre Konfirmation.

Intensiv beschäftigt

„Gedanken über Gott“ standen im Mittelpunkt der beiden Festgottesdienste. Damit hatten sich die Jugendlichen auf einem Konfi-Wochenende im März dieses Jahres auf dem Schwanberg beschäftigt. Ihre Überlegungen übertrugen die Jugendlichen in ein Bild mit Acrylfarben auf Leinwand gemalt. Diese Bilder zeigten sie im Festgottesdienst und gaben dazu ihre Gedanken weiter: „Gott ist für mich wie…“.

In ihren Predigten griffen Pfarrerin Korn und Pfarrer Kraft die Bilder und Überlegungen der Jugendlichen auf und führten sie weiter.

Der Posaunenchor der Schlosskirche (Leitung: Veronique Neumann und Dr. Klaus Stumptner) und Kantor Lucas Ziegler an der Orgel gestalteten die Gottesdienste musikalisch. Am 26. Mai wurden von Pfarrerin Korn konfirmiert: Valentin Burger, Robert Becker, Jonas Frieß, Philipp Gröning, Annina Gruss, Marieke Hauschild, Pia Hemmerich, Jona Janke, Christian Kraft, David Meyle, Emely Motz, Julian Patzelt, Evelin Quiring, Jakob Seidel, Cedrick Stumpf und Paulina Thoma. Am 2. Juni wurden von Pfarrer Kraft konfirmiert: Wlada Bär, Enrico Belz, Enrico Boger, Paul Esterl, Alina Hartmann, Evelyn Hertlein, Finja Jauk, Michelle Kazmina, Lukas Rakovic, Evelyn Schamne, Nicole Ungefucht und Luis Willich. ev

