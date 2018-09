„Gefährlicher Blindflug mit dem Handy“

Eine bundesweite Kontrollaktion der Polizei hatte gestern vorrangig Handy-Sünder im Straßenverkehr im Visier.

Bad Mergentheim. Rund 2300 Polizisten beteiligten sich laut Innenministerium in Stuttgart allein in Baden-Württemberg an der Schwerpunktaktion „sicher.mobil.leben“. An 660 Orten wurde im Ländle kontrolliert – auch in Bad Mergentheim, Igersheim, Weikersheim sowie in Königshofen und Tauberbischofsheim.

„Der kurze Blick auf das Handy bei voller Fahrt ist ein gefährlicher, unter Umständen tödlicher Blindflug“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Vorfeld der Presse. „Beinahe jeder fünfte Verkehrstote in Baden-Württemberg ist darauf zurückzuführen, dass er zum Beispiel durch ein Handy abgelenkt war. Mit diesen tragischen und vermeidbaren Verkehrstoten finden wir uns nicht ab“, so der stellvertretende Ministerpräsident.

73 tödliche Verkehrsunfälle

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Innenministeriums 73 tödliche Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg auf Ablenkung zurückzuführen. Dies entspricht einem Anteil von 17 Prozent an allen tödlichen Unfällen – ein Anstieg von fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

„Uns geht es in erster Linie darum, die Verkehrsteilnehmer aufzuklären – und weniger um eine Bestrafung. Die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer ist kein Kavaliersdelikt – es ist unter Umständen tödlicher Leichtsinn. Die Gefahr entspricht einer Alkoholfahrt mit einem Promille und steigert das Unfallrisiko um das Vierfache. Deshalb steht neben der gezielten Verkehrsüberwachung auch die Aufklärung und das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern im Mittelpunkt“, erklärte Innenminister Thomas Strobl.

Ab 10 Uhr kontrollierten gestern die Polizeioberkommissare Matthias Nagel und Christoph David zusammen mit Polizeimeister-Anwärter Kai Schlopat in der Bad Mergentheimer Herrenwiesenstraße zwischen ASB-Pflegeheim und Bembé-Stift diverse Fahrzeuge, nachdem sie zuvor von Kollegen auf einem vorgelagerten Beobachtungsposten per Funk auf Verstöße hinterm Steuer hingewiesen wurden. Die Verkehrsteilnehmer wurden an der Bushaltebucht angehalten und mit ihren Fehlern konfrontiert.

Der erste Lenker hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurde entsprechend verwarnt. Die nächste Fahrerin hatte an ihrem Wagen vorne kein Kennzeichen mehr und den Verlust bislang auch noch nicht bemerkt.

Längerer Anhalteweg

Verkehrsteilnehmer, die mit dem Smartphone in der Hand oder am Ohr erwischt wurden, bekamen zusätzlich einen kleinen Flyer in die Hand gedrückt, der deutlich aufzeigt, dass nur drei Sekunden Ablenkung einen mehr als doppelt so langen Anhalteweg bedeuten. Die Wegstrecke im Blindflug, die Reaktionszeit und der Bremsweg würden ein sehr hohes Risiko für den Fahrer und mögliche dramatische Folgen im Straßenverkehr bedeuten.

Das Bußgeld für die Nutzung eines elektronischen Gerätes während der Fahrt (in die Hand nehmen reicht schon aus) beträgt derzeit 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Werden Menschen gefährdet sind bereits 150 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot fällig. Kommt es zu einem Sachschaden sind 200 Euro Strafe, zwei Punkte und ein Monat ohne Führerschein die Folge.

„Wir versuchen die Leute zum Umdenken zu bewegen und sie auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer aufmerksam zu machen. Deshalb sind wir heute auch präventiv im Einsatz“, erläuterte Polizeihauptkommissar Erwin Weiß gestern unserer Zeitung im kurzen Gespräch.

Präventionsarbeit

Ab der Mittagszeit versuchte er im Umfeld des Bad Mergentheimer Bahnhofs mit Passanten und Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen und sie über die unerlaubte Handy-Nutzung am Steuer, die hohe Unfallgefahr und die Strafen zu informieren.

Das Ziel sei ganz klar, die Unfallzahlen in diesem Bereich schnellstmöglich wieder zu senken.

