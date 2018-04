Anzeige

Bad mergentheim.Die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis, veranstaltet am Samstag, 28. April, in Bad Mergentheim, ein Argumentationstraining gegen rechte Sprüche. Das Training wird von Experten des „Team Mex“ der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführt. Der Kurs findet von 9 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche, Härterichstraße 18, statt. In Workshops werden gemeinsam Handlungsstrategien erprobt und das Phänomen der Extreme beleuchtet. Themen, wie Diskriminierung und Vorurteile werden kritisch betrachtet. Willkommen sind nicht nur Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, sondern alle Interessierten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nötig bei Meike Kulike, Caritas Heilbronn-Hohenlohe, unter Telefon 07940 / 93530 oder per E-Mail: „kulike.m@caritas-heilbronn-hohenlohe.de“.