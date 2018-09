Gegen Zapfsäule gefahren

Bad Mergentheim.Nach einem Unfall auf einem Tankstellengelände in der Herrenwiesenstraße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, war eine 25-Jährige mit ihrem silbernen Peugeot beim rückwärts Rangieren über den Bordstein gefahren und gegen eine Zapfsäule gestoßen. Dabei riss ein Schlauch von der Zapfpistole ab und es entstand ein Schaden an dem Gehäuse der Säule. Statt die Polizei zu verständigen oder sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die 25-Jährige vom Tankstellengelände. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Nun sucht die Polizei zur abschließenden Klärung des Vorfalls nach weiteren Zeugen, die sich unter Telefon 07931 / 5499-0 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018