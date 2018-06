Gegenwehr sinnlos ohne Klimawissen

Anzeige

Sehr geehrter Herr Sailer, danke für Ihre Beurteilung „Keine Gegenwehr“ trotz heftiger Kritik. Und Sie treffen den Punkt messerscharf: „Nichtdemokratisches Verhalten durch Ignorieren von Leserbriefen“! Verantwortungsträger tragen Verantwortung, so sollte man meinen. Heute gilt das nicht mehr, denn moderne Verantwortungsträger laden die Verantwortung auf andere ab, so z.B. auf Sven Plöger. Wenn dann etwas schief läuft, dann hat man es leicht, andere „Köpfe rollen“ zu lassen. Man selbst ist fein raus! Kritisches eigenes Denken? Fehlanzeige!

Stuttgart 21, der neue Hauptbahnhof von Stuttgart, brilliert in dieser Hinsicht, zuletzt am 12. Juni in den FN/TZ. Der neue Bahnvorsitzende Richard Lutz urteilte kurz und knapp: „Mit dem Wissen von heute würde man das Projekt nicht mehr bauen!“ So ist einfach das... und es geht ja nur um ein paar Milliarden und man geht einfach weiter zur Tagesordnung über! Rücktritte?

Bei der Energiewende zum Schutz des Klimas geht es ja nur um gerade einmal 1000 Milliarden! Und nebenbei muss nur ein bisschen freie Landschaft, die bisher von Industrie und Zersiedelung unberührt geblieben war, dem Klimaschutz geopfert werden. Ja, für die Illusion der Weltrettung durch Klimaschutz, da bringt der Deutsche gerne Opfer. Genau darauf gründen sich diese Auswüchse der Politik. Wir schaffen das!