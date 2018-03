Geheimnisse aus der Trickkiste

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Profi-Zauberkünstler Eugen und Margit Dehlinger alias Joe und Josy greifen tief in ihre Trickkiste und verraten einige Zauberkunststücke mit Zauberseil, Spielkarten und speziellen Zauberkarten. Nach einer kindgerechten Einführung in die Zauberkunst, wird mit den Kindern ein kleines Programm mit bis zu acht Kunststücken einstudiert. In der Gebühr enthalten sind eine Arbeitsmappe mit ausführlichen Beschreibungen und das Arbeitsmaterial. Der Workshop findet am Samstag, 7. April, von 11 bis 15 Uhr im Alten Rathaus, Marktplatz 1, statt. Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/574300, oder per Mail an vhs@bad-mergentheim.de. vhs