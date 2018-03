Geistreich-virtuoses Feuerwerk im Roten Saal entzündet

Anzeige

Auch letztere kam beim Konzert des Duos Thorsten Johanns- Moritz Eggert – beide über die deutschen Grenzen hinaus renommierte und gefragte Vertreter ihres Fachs, wobei sich der gebürtige Heidelberger Eggert auch als Komponist einen Namen gemacht hat – zu ihrem Recht: In Form von Wilhelm Killmayers (1927-2017) Komposition „Die Schönheit des Morgens“, einer fünfteiligen Folge von „Romanzen“, in denen die klassisch-romantische Klarinettentradition, die klangliche Beschwörung von Naturschönheiten, bewusst eingesetzt, dann wieder aufgebrochen und in einen neuen Rahmen gestellt wird. Eine Art von unendlicher Klarinettenmelodie, mal verhalten meditativ, mal expressiv ausbrechend, wird vom begleitenden Klavier mal ruhig grundiert, dann wieder in grell dissonierenden Einwürfen im Diskant konterkariert. Thorsten Johanns bewies mit seinem kraftvollen, substantiellen, immer voll präsenten und raumbeherrschenden Ton von erdig-rustikalem Charakter, dass er zu Recht zu den führenden Instrumentalisten auf seinem Feld zählt, immer auf der Suche nach geschärftem, gesteigerten Ausdruck, wobei auch Forciertheiten bei den Spitzentönen in Kauf genommen werden. Die passende Ergänzung dazu bildete das zupackend dynamische, strukturbetonte und rhythmisch zugespitzte Spiel des Pianisten.

Die Schwerpunkte des Abends lagen freilich auf Standardwerken der romantischen Literatur für Klarinette: Zunächst mit Carl Maria von Webers dreisätzigem, 1816 vollendeten „Grand Duo concertant“ und einer spektakulären, ungemein temperamentgeladenen Interpretation voller Finesse, Anmut und Spielwitz in den dialogischen Partien des brillanten „Allegro con fuoco“, wo Weber die Ausdrucksmöglichkeiten seines Lieblingsinstruments voll ausschöpft, dem manchmal augenzwinkernd schmerzlichen, hochexpressiven Andante mit seiner ariosen Gesanglichkeit und einem springlebendigen, humoristisch funkelnden Rondofinale.

Francis Poulencs 1962 entstandene dreisätzige Sonate für dieselbe Besetzung, mit dem Johanns/Eggert den zweiten Teil des Abends einleiteten, gehört zu seinen letzten Werken. In ihrer „Lebensbejahung“(so der Klarinettist in seiner Einführung) ist sie als Beispiel klassischer Moderne gar nicht weit vom Jazz entfernt, weniger in formaler Hinsicht aber in ihrer unbefangenen Verwendung unterschiedlicher Techniken und ihrer im Wechsel der Metren und Tonarten und trotz einiger melancholischer Passagen in der Romanze heiter-beschwingten Grundhaltung. Sicher ein Grund dafür, dass das Werk 1963 von der Jazz-Legende Benny Goodman mit dem nicht minder berühmten Leonard Bernstein an seiner Seite aus der Taufe gehoben wurde. Nach diesem geistreich-virtuosen Feuerwerk konnte nur noch der große Johannes Brahms mit seiner gleichfalls spät(1894) entstandenen viersätzigen f-moll Sonate für eine finale Steigerung sorgen. Dem hochemotionalen, leidenschaftlichen Klagegestus des Allegro-Kopfsatzes folgte ein wunderbar abgeklärtes, kantables Andante in milde glühenden Herbstfarben und im Ländlerstil ein betörend schwereloses, gelöstes Allegretto, das schließlich in die wolkenlose, ausgelassene Heiterkeit des finalen Rondo mündete. Für den sehr herzlichen, anhaltenden Beifall bedankte sich das Duo Thorsten Johanns/Moritz Eggert noch mit zwei kleinen Stücken von Claude Debussy und Erwin Schulhoff. Thomas Hess

