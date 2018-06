Gelbe Säcke: Termine wurden getauscht

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Aufgrund des Stadtfestes wird die Abholung der Gelben Säcke im Gebiet „MGH 1“ (Stadtgebiet sowie Stuppach und Rengershausen) von Montag, 25. Juni, auf Dienstag, 26. Juni, verschoben. Die Abholung im Gebiet „MGH 2“ (Erlebenbachtal, Weberdorf, Neunkirchen, Lillstadt) wird im Gegenzug von Dienstag auf Montag vorgezogen. Damit soll verhindert werden, dass während der dreitägigen Großveranstaltung Müllsäcke in der Innenstadt herumliegen.

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hin, dass die Gelben Säcke für Verpackungsmüll grundsätzlich erst am Tag vor der Abholung an die Straße gestellt werden dürfen.

In letzter Zeit liegen die Müllsäcke oft schon Tage oder sogar Wochen vorher im Stadtgebiet herum, was nicht zulässig ist.