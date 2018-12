Geld für Kinder-Herzsportgruppe und Klinik-Clowns

Bad Mergentheim.In vorweihnachtlich bester Stimmung kamen Martin Werani und Andreas Schneider von der Firma „Energiewelt-info“ auf die Kinderstation im Caritas-Krankenhaus – mit im Gepäck: ein Scheck über 500 Euro. Die beiden Geschäftsführer des hiesigen Unternehmens für Energieberatung übergaben den Betrag an dem Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses zum Einsatz für kranke Kinder und Jugendliche.

„Für uns ist es bereits seit Jahren selbstverständlich und besonders eine Herzenssache, eine Organisation für Kinder in der Region zu Weihnachten zu unterstützen. In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, das Geld in zwei Ihrer bemerkenswerten Projekte zu stecken – die Klinik-Clowns und die Kinder-Herzsportgruppe“, so die Geschäftsführer Andreas Schneider und Martin Werani bei der Spendenübergabe. Und sie fügten noch hinzu: „Es war uns von der Energiewelt-info wichtig, dass die 500 Euro lokal eingesetzt werden.“

Besonders freute sich Professor Dr. Reiner Buchhorn, dass mit der Spende nicht nur die bewährten Klinik-Clowns bedacht wurden, sondern auch die Kinder-Herzsportgruppe – „ein Kleinprojekt, das nicht so viel Furore in der Öffentlichkeit verursacht“. Der Chefarzt der Kinder und Jugendmedizin erklärte: „Herzsport und Programme für übergewichtige Kinder beispielsweise sind enorm wichtig für das Wohlbefinden und den sozialen Austausch der Betroffenen. Allerdings stehen diese Angebote auf der Prioritätenliste der Krankenkassen nicht sehr weit oben.“

Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Schwester Maria-Regina Zohner, die den Spendenscheck zusammen mit Geschäftsführer Helmut Wolf entgegennahm, war begeistert. pm

