Geld fürs undichte Dach statt für Neubau

Statt in den neuen Kindergarten in Edelfingen steckt der Gemeinderat jetzt erst einmal viel Geld ins kaputte Dach der Grundschule in Wachbach.

Bad Mergentheim. 1967 wurde die Ottmar-Schönhuth-Schule in Wachbach gebaut. Bis im vergangenen Jahr diente sie als Grund- und Hauptschule, jetzt ist sie nur noch eine Grundschule. Das Dach ist undicht und macht eine aufwendige Sanierung notwendig. Kosten: stolze 650 000 Euro.

Einstimmig votierte der Gemeinderat dennoch dafür. Weitere Schäden an dem alten Dach und im Gebäude sollen so vermieden werden. Außerdem steht Geld zur Verfügung, weil die Erneuerung und Erweiterung des Kindergartens Edelfingen verschoben wurde. Knapp eine Million Euro waren in den Haushalt 2018 eingestellt worden: 540 000 Euro für eine Übergangslösung mit Containern und ein erster Teilbetrag von 500 000 Euro für den eigentlichen Neubau.