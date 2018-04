„Gelenkschmerzen sind der Preis fürs Älterwerden“

Anzeige

Insgesamt gibt es nur eine Methode, die eine Arthrose in den Gelenken wirklich an der Ursache behandeln kann: der Ersatz durch ein künstliches Gelenk. Das zeigte Prof. Dr. Christoph Eingartner in seinem Vortrag auf. Den richtigen Zeitpunkt für ein künstliches Gelenk bestimme jedoch nicht der Arzt. „Darüber entscheidet allein der Patient. Nämlich dann, wenn die Lebensqualität so stark eingeschränkt ist, dass der Patient selbst ’die Schnauze voll hat’ von Schmerzen, und Einschränkungen“, erläuterte der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Bei einer Gelenkimplantation sei vor allem ein erfahrener Operateur entscheidend. „Es gibt inzwischen eine Vielzahl bewährter Implantate, die seit Jahren erprobt sind. Wichtig ist die Erfahrung des Unfallchirurgen beim Einbau des Gelenks.“ So gibt es am Caritas-Krankenhaus vier so genannte „Hauptoperateure“, die alle die geforderten Mindestzahlen erfüllen.

„Schon zum wiederholten Male ist das Caritas von diesen Fachauditoren für die gute Behandlung bei Gelenkoperationen als Endo-Prothtek-Zentrum ausgezeichnet worden“, betonte der Chefarzt. „Neben verschiedenen anderen Zertifikaten wie etwa dem Focus-Siegel ein wichtiges Kennzeichnen von Qualität.“

Wie es nach einer Gelenkoperation weitergeht und was die Patienten anschließend beachten müssen, führte Oberarzt Dr. Axel Kuttner aus.

Die differenzierten Ursachen für Schmerzen am Fuß stellte Dr. Martin Hoffmann, Spezialist für Hand- und Fußchirurgie vor. Angesichts der vielfältigen Ursachen für Schmerzen im Fuß sei eine ausführliche Diagnose mit einem intensiven Gespräch wichtig für die weitere Therapie. Bei dem Thema Knochenbrüche bei alten und hochbetagten Menschen stellte der leitende Oberarzt Dr. Ralf Throm neben den Therapiemöglichkeiten vor allem vorbeugende Maßnahmen in den Vordergrund, um Stürze zu vermeiden. Solche alltagsnahen Tipps und Hilfen gaben auch die Sanitätshäuser an ihren Infoständen. Einfache Übungen für eine bessere Beweglichkeit präsentierten zudem die beiden Physiotherapeutinnen Annette Lehr und Daniela Siegl. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018