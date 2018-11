Gelungene Premiere im Kursaal gezeigt

Frauen gelten nach wie vor als besondere Kriegsbeute, und schon Euripides hat das erkannt. Die „Junge Bühne“ bot mit „Die Frauen von Troja“ eine überzeugende Premiere im Kursaal.

Bad Mergentheim. Ein Blick in die „Tagesschau“ genügt: Frauen als besondere Kriegsbeute – das ist auch heute noch alltäglich. Ob im Kongo, in Nigeria, damals im jugoslawischen Bürgerkrieg, im und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. . . die Liste lässt sich fortsetzen, bis zum Beginn der Menschheitsgeschichte. Grund genug für die „Junge Bühne“ der im Kulturverein agierenden Studiobühne, sich einmal einem „schweren Stoff“ zu widmen. Das Ensemble wagte sich auf damit auf vermintes Gelände, und – das schon vorweg – präsentierte im nahezu ausverkauften Kursaal (auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar war mit dabei) eine sehenswerte Inszenierung.

Regisseur Georg Maske, der – noch – 18-Jährige, schuf zusammen mit dem Ensemble aus der von Sungard Rothschädl überarbeiteten Euripides-Fassung ein aktuelles Bühnenstück, das Antike und Moderne vereint. Und: Die „Junge Bühne“ ist integrativ und inklusiv – ein afghanischer Flüchtling zählt ebenso zum Ensemble wie Menschen mit Behinderungen.

Die Antike – Generationen von Schülern wurden und werden im Schulunterricht mit den zahllosen Schlachten gepiesackt – gilt nach wie vor als wichtige Epoche der Menschheitsgeschichte. Doch schon damals folgte dem Heer der Tross – und der Schlacht das Elend der Zivilbevölkerung, besonders der Frauen. Das wird im Unterricht aber kaum angesprochen. Auch deshalb ist das Stück sehenswert, denn es legt den Finger in die Wunde. Und: Der Krieg hat nicht nur Leid und Tod sowie unendliches Elend zur Folge, sondern auch die Erkenntnis, auf die Ulrich Lempp in seinen einleitenden Worten hinweist: „In der Euripides-Tragödie werden von den Göttern und der prophetisch begabten Kassandra ein katastrophales Ende des Krieges vorausgesagt: Nach dem Krieg gibt es nur Verlierer.“

Zum Stück selbst: Der Inhalt ist weitgehend bekannt. Zehn Jahre belagern die Griechen Troja, zehn Jahre währt der Kampf. Helden sterben, die Verbitterung wächst. Ausgelöst hat das alles eine Frau – die schöne Helena wurde entführt. Und das ist das Signal zum Krieg. Entschieden wird der durch eine List, das trojanische Pferd.

Was die Geschichtsschreiber verschweigen, war das Massaker nach dem Gemetzel: Alle Männer der Stadt wurden von den Griechen getötet, die Frauen entwürdigt, versklavt und geschändet. Und so sind auch „Die Frauen von Troja“ Opfer. Sie scharen sich um Hekabe, die Königsgattin der untergegangenen Stadt, doch die kann sie nicht mehr beschützen. Es geht ums blanke Überleben, es geht darum, das Unvermeidliche „mit erhobenem Haupt“ zu ertragen. Für die Sieger ist klar: Sie haben hier eine ganz besondere Beute gemacht, die es – auch politisch – zu verteilen gilt.

Hekabe (Katja Mattmüller) wurde zusammen mit ihren Töchtern Polixena (Julia Schmidt) und Kassandra (Julia Lund), der Hektor-Witwe Andromache und deren Säugling Astyanax sowie weiteren Frauen (Teresa Rosenistsch, Gudrun Gasser-Krebs, Galina Heinrich, Carla Jetter, Bettina Friedmann und Carla Jung) von den Griechen auf einen Hügel vor der Stadt getrieben – das geschieht auch in der Aufführung überaus realistisch. Soldaten (Naweed Sidiqee, Kianush Lurz und Hannes Rosenitsch) bewachen sie – und nehmen sich, was Krieger für ihr Recht halten. Der Grieche Talthybios (Kevin Neumann) tritt als „Bote“ auf, gibt sich vornehm, übermittelt alle Wünsche der Sieger und rechtfertigt sich damit, nur „Befehle auszuführen“ – das ist bewährt und klingt vertraut. Zu vertraut. . . Und schließlich ist auch Odysseus (Philipp Hoffmann) mit dabei, als politischer Rat- und Ideengeber für Melenaos (Leonardo Winterwerber), Agamemmnons Bruder, der in den Krieg zog, um sich Helena wieder zu holen.

Die Bühne ist karg „möbliert“, eine Ruinenlandschaft, die Kleidung der Frauen ist, den Umständen entsprechend, heruntergekommen. Hekabe trägt ihr Königinnengewand, doch auch das hat außer dem besseren Stoff seinen Glanz längst eingebüßt. Und dann nimmt die Tragödie ihren Lauf. Was dabei deutlich wird: Geschichte wiederholt sich immer; einmal real, dann als Farce. Schon bei der Schlacht um Troja war es die Farce, und die Muster lassen sich immer wieder verwenden. Es spricht für die Leistung der Theatertruppe, das so überzeugend rüberzubringen, dass aktuelle Bezüge problemlos erkennbar werden. Selbst die Kollaboration (Inge Maske gibt die Kollaborateurin) wird im Stück zum Thema – auch hier klingen die Argumente – ja: zu vertraut. Für die einen sind sie „Verräterinnen“, für sich selbst gehören sie zu den Besiegten. Die Tragödie verkommt so zur Polit-Farce: Da wird der Mord an Astyanax verordnet, Polixena zum Selbstmord gedrängt, um sie an Achilles in dessen Grab zur Seite zu legen, und Kassandra wird von Agamemmnon beansprucht. Odysseus schließlich hat sich Hekabe zur Sklavin ausgesucht.

Dass Hekabe von ihrem Mann einst selbst verschleppt und ihre Heimat zu einer Mondlandschaft gemacht wurde, erfährt ihre Tochter Polixena erst im Gefangenenlager von ihrer Mutter. Geschichte wiederholt sich und der Umgang damit auch, denn Polixena will die Wahrheit nicht hören. Dass Sieger jeglichen Widerstand der Besiegten zu brechen verstehen, ist ein ebenso altbekanntes Muster.

Das Flehen Andromaches um ihren Sohn hilft nicht. „Wir können es tun, weil wir es können“, sagt Thaltybios. Und so wird der Säugling von den Zinnen des Palastes herabgeworfen. Im Königsgewand bekommt die Mutter die Leiche zurück, um Astyanax zu begraben. Wenig später zerren sie die Soldaten weg – sie ist Neoptolemos versprochen, der schnell abreisen muss, denn seine Heimat wurde von einem fremden Volk überfallen.

Der Schluss ist bekannt: Kassandra erscheint nochmals, und Hekabe spricht mit ihrer Tochter. Die muss fort, mit Agamemmnon, und verspricht, ihn zu töten. Und: Odysseus werde lange leiden, viele Jahre wird seine Irrfahrt dauern, bis er endlich zurückkehren kann in sein Land. „Das ist Gerechtigkeit. Nicht ungesühnt soll bleiben, was uns zerstörte.“

Hekabe, von Odysseus als Sklavin beansprucht, muss die Odyssee mit durchleiden. Sie ist eine Frau, eine von zahllosen Frauen, die in und nach allen Kriegen zu Opfern werden. Hekabe wendet sich ans Publikum, zählt sie auf, die zahllosen Konflikte, ist aber skeptisch: „Aber werdet ihr über uns sprechen, über unsere Geschichten, über unser Leid, über unsere Schmach? Und wenn schon – ihr werdet nicht handeln.“ Ja, Geschichte wiederholt sich.

Fazit: Überaus sehenswert! Kritik: Wenig, denn die Inszenierung ist, wie auch die schauspielerische Leistung, nahezu perfekt. Wenn die Frauen schreien, dann haben sie allen Grund dazu – manches muss laut gesagt werden. Und auch die „ständige Hinfallerei“, wie ein Zuschauer es bezeichnete, hat ihren Sinn. Weitere Veranstaltungen sind für den Januar geplant, die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018