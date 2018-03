Gemeinsam die Mannschaft anfeuern

Anzeige

Markelsheim.Vor kurzem trafen sich die Mitglieder der „BVB-Supporters Vorbach-Tauber“ in Markelsheim, um die noch auszustehenden Vorstandswahlen durchzuführen. Nach den Grußworten und der Vorschau kamen die anwesenden Mitglieder zu der Entscheidung den Schalter wieder auf Null umzudrehen und einen Neustart ganz im Sinne des Mottos „gemeinsam und nicht mehr einsam“ einzuläuten.

So solle es in Zukunft wieder monatliche Treffen geben, die die Gemeinschaft in der Gruppe stärken und es sollen wieder Neun-Sitzer- Stadionfahrten beziehungsweise kleinere Bustouren stattfinden.

Neu in den Vorstand wurde Marius Luger als Schriftführer gewählt. Claus Eberhardt und Ricardo Gregorio wurden in ihren Ämtern als Vorstand beziehungsweise Kassier bestätigt und gehen nun in ihre zweite Amtszeit.