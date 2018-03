Gemeinsam geht es in das 160. Vereinsjahr

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Sängerkranz-Harmonie Bad Mergentheim fand sich zu seiner 160. Hauptversammlung im Hotel Central ein. Nach einem Eröffnungslied begrüßte die Vorsitzende, Inge Freifrau von Dalwigk, die Anwesenden und bedankte sich bei besonders engagierten Mitgliedern mit einem kleinen Präsent. Einen besonderen Gruß richtete sie an die neuen Sänger.

Der stellvertretende Vorsitzende, Michael Wahl, regte unter anderem eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit an, um so den Bekanntheitsgrad des Vereins noch weiter zu erhöhen. Im Anschluss daran erfolgte ein kurzes Gedenken für verstorbene Sänger.

Schriftführer Karl-Heinz Schuh fasste in seinem Bericht die Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres zusammen. Wichtige Stationen waren dabei der vom Ehrenvorsitzenden Walter Leiser organisierte Maiausflug, die Teilnahme am Sängerfest in Markelsheim sowie das Gastkonzert der Sängervereinigung Hattingen in der Wandelhalle. Den traditionellen Höhepunkt bildete das Adventskonzert im Kursaal, welches den Männergesangverein Külsheim, sowie die Sopranistin Dr. Angela Weiß auf der Gästeliste hatte.