„Gemeinsam können wir die Stadt voranbringen“

Bad Mergentheim.Udo Glatthaar möchte morgen als Oberbürgermeister wiedergewählt werden. Die Redaktion ermöglicht dem Kandidaten hier eine letzte Stellungnahme vor dem Wahltag:

„Zuerst danke ich allen, die in meine Veranstaltungen gekommen sind, dies hat mich sehr gefreut“, betonte der amtierende Oberbürgermeister. Er nehme dies als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung. „Wir haben in den letzten acht Jahren viel erreicht“, blickt er zurück. Dies sei möglich gewesen, weil die große Mehrheit der Bürgerschaft und ihrer Institutionen sein Angebot angenommen habe, anständig miteinander umzugehen und sich in den Entscheidungsprozessen an geltende Spielregeln zu halten.

In seiner Amtszeit konnte Glatthaar nach eigener Mitteilung ein gutes Verhältnis innerhalb der Stadtverwaltung, mit dem Gemeinderat, den kirchlichen Organisationen, der Kurverwaltung, mit den medizinischen Einrichtungen, der Schlossverwaltung, den touristischen Anbietern, den Bildungseinrichtungen sowie der Landkreisverwaltung aufbauen. „Nur gemeinsam können wir Projekte voranbringen, wenn wir an einem Strang ziehen und zwar möglichst alle in die gleiche Richtung“, betont Glatthaar.

„Wir haben den Ausbau der Breitbandversorgung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis vorangebracht. Baugebiete in der Kernstadt und in allen Stadtteilen wurden erschlossen oder entstehen gerade, das Gewerbegebiet Braunstall wurde verwirklicht, um Unternehmensentwicklungen zu fördern. Unsere Stadt wächst. Wir sind mittlerweile die größte Stadt im Main-Tauber-Kreis. Unser Haushalt trägt diese Entwicklung mit“, so das Stadtoberhaupt.

„Die Ziele für die nächste Periode sind die Stadtentwicklung als Gesamtprojekt. Ich will die städtebauliche Entwicklung als Ganzes fortsetzen, mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft steuern und Schwerpunkte der Landesgartenschaubewerbung realisieren“, erklärt Glatthaar. Dazu gehöre auch, „die Attraktivität unserer Stadtteile auszubauen und sie in ihrem Eigenleben zu unterstützen. Schulen und Kindergärten sollen auf einen guten baulichen Standard gebracht werden. Die innerstädtische Verkehrssituation gilt es zu verbessern und die Angebote im ÖPNV auszubauen. Gleichzeitig soll die Kur- und Badestadt zur modernen Gesundheitsstadt weiterentwickelt werden und mit einem guten touristischen Angebot glänzen. Um die Bedeutung des starken Bildungsstandorts zu untermauern, ist der Ausbau der Dualen Hochschule besonders wichtig. Die Herausforderungen von Umwelt- und Naturschutz nehmen eine umfassende Bedeutung ein, weil sie in fast allen Themen relevant sind.“

Udo Glatthaar will die Bevölkerung einladen, sich als Botschafter der drei großen Säulen Wirtschaftsstandort, Gesundheitsstadt und Tourismusdestination zu sehen, um weitere Verbesserungspotenziale zu heben. „Es geht mir besonders darum, dass die Menschen sich in Bad Mergentheim wohlfühlen, um hier gut leben, arbeiten, gesunden und urlauben zu können – in einer weltoffenen Stadt mit Lebensfreude und Zukunftsperspektiven für alle“, bringt Udo Glatthaar seine Botschaft auf den Punkt.

Zum persönlichen Austausch steht der Oberbürgermeister am heutigen Samstag, 23. Februar, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim bereit. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019